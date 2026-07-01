10 ani de Street FOOD Festival la Cluj-Napoca. Sărbătoarea gastronomiei și a muzicii, pe Aleea Stadionului.

Street FOOD Festival revine la Cluj-Napoca între 2 și 5 iulie, pe Aleea Stadionului, cu ediția aniversară dedicată celor 10 ani de festival. Sub tema All Stars, evenimentul reunește peste 50 de food truck-uri, cinci scene, concerte, experiențe pentru toate vârstele și o premieră națională: primul show de drone sincronizat în timp real cu muzică live - om la lună - din România.

Timp de patru zile, clujenii sunt invitați să descopere preparate de street food din jurul lumii, concerte cu intrare liberă, scene dedicate DJ-ilor, zone tematice, activități pentru copii dar și experiențe pregătite special pentru această ediție aniversară.

Premieră în România: show de drone sincronizat cu muzică live

Duminică, 5 iulie, Street FOOD Festival - All Stars pregătește momentul culminant al ediției de 10 ani.

În premieră națională, cerul Clujului va deveni scena unui spectacol în care sute de drone vor evolua sincronizat cu muzica live a trupei om la lună. Coregrafia va fi coordonată în timp real cu desfășurarea concertului, oferind publicului o experiență care îmbină tehnologia, arta vizuală și muzica într-un mod nemaivăzut până acum în România.

Spectacolul va încheia cea de-a zecea ediție a festivalului și promite să fie unul dintre cele mai memorabile momente ale verii.





Peste 50 de food truck-uri și preparate din întreaga lume

Ediția aniversară aduce unele dintre cele mai apreciate food truck-uri care au făcut parte din povestea Street FOOD Festival încă de la primele ediții alături de food truck-uri renumite. Vizitatorii vor putea explora o varietate impresionantă de preparate inspirate din bucătăriile asiatice, mediteraneene, americane, românești și mexicane, pregătite de peste 50 de food truck-uri amplasate pe Aleea Stadionului.

În plus, pentru prima dată în cadrul festivalului, restaurantul Hikari va fi prezent în Grădina Hotelului Radisson Blu, unde va aduce preparate asiatice inedite și o experiență gastronomică inspirată din cultura orientală.

Cinci scene, zeci de artiști și muzică pentru toate gusturile







Pe lângă experiențele culinare, festivalul propune un program muzical divers, construit pentru toate gusturile și toate momentele zilei.

LIVE MUSIC STAGE (Scena principală) Viner: JazzyBit x K-lu (20:00), urmat de Mihail – Acoustic (21:30). Sâmbătă: Vlad Corb (20:00) și OCS (21:30). Duminică: Bob Ramanka (15:00), The Kryptonite Sparks (19:30), iar de la ora 21:00, concertul om la lună - cu show de drone.



PICNIC STAGE Joi: Elila Takeover, cu KBJ (18:00) și Benz (20:30). Vineri: Junior (18:00) și Diana Sar (20:30). Sâmbătă: Digitalove (17:30) și Egonostas (20:00). Duminică: Quite Lucky Takeover, cu Irish Dub (17:00), Madliquid (19:00) și Deckster b2b MVST (20:30).



COURTYARD STAGE – în Grădina Hotelului Radisson Blu Joi: D'Jhu (19:00). Vineri: Vamanu (16:00) și Andruw (19:00). Sâmbătă: Julian M (16:00) și Norbert Duvall (19:00). Duminică: Aldaris (16:00) și CeMi (19:00).



STREET STAGE Sâmbătă: Nidal (16:00). Duminică: Bob Ramanka (15:00) și Hanu' cu Bragă (17:00).



FORM SPACE STAGE Joi: Narcis Negru (18:00), DJ Magda (20:00) și IST (21:30). Vineri: Mire (18:00) și DJ Kuky (20:30). Sâmbătă: Drelciuc (16:00), Mamacita Party Takeover (18:00) și Dreurescu (20:00). Duminică: Deckster's Alternative Set (16:30), Michael Matt (18:00) și Moonica (20:30).



Explorează zonele festivalului

Pe lângă mâncare și muzică, ediția aniversară aduce zone tematice care transformă experiența de festival într-o călătorie prin culturi, arome și activități pentru toate vârstele.

Little Asia aduce preparate autentice din bucătăria asiatică, de la sushi, bao buns și butter chicken până la celebrele supe vietnameze. Totul este completat de un decor inspirat din cultura orientală și de o atmosferă autentică, menită să ofere o experiență culinară specifică.

Little Italy este zona dedicată iubitorilor de pizza și atmosferei italiene.

American Dream reunește unele dintre cele mai apreciate preparate inspirate din street food-ul american.

PICNIC Garden este spațiul dedicat daytime party-urilor și creatorilor locali prin PICNIC Bazaar.

Kido Chaos oferă activități interactive, jocuri și experiențe dedicate copiilor și familiilor.

O ediție aniversară construită în jurul comunității

La 10 ani de la prima ediție, Street FOOD Festival celebrează comunitatea care a contribuit la transformarea sa într-unul dintre cele mai iubite festivaluri din România.

Între 2 și 5 iulie, Aleea Stadionului va reuni generații de participanți, preparate devenite emblematice, artiști apreciați și experiențe noi, într-o ediție care marchează un deceniu de povești, întâlniri și momente de neuitat. Accesul la eveniment este gratuit.

Eveniment prezentat de URSUS. Partener principal: Banca Transilvania. Parteneri: Univer, Absolut, Iulius Mall Cluj-Napoca. Eveniment realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și al Consiliului Județean Cluj.

Un eveniment Why Not Us & Flavours.