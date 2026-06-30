Medic rezident clujean, erou în timpul liber la un accident în Florești. Pregătirea și calmul au făcut diferența: „Am sărit imediat, fără emoții”.

Accidentele pot provoca stări de agitație, dar nu a fost cazul unui chirurg rezident în Cluj, care a intervenit, în timpul liber, la un accident rutier în Florești și chiar a coordonat echipa de pe ambulanță pentru ca victima, un motociclist, să ajungă în condiții cât mai bune la spital.

Dr. clujean Lucian Juncu (în maiou negru), erou în timpul liber la un accident în Florești | Foto: Lucian Juncu

Aflat în timpul liber, un medic rezident chirurg a intervenit prompt la un accident rutier în Florești unde a ajutat un motociclist lovit violent de o mașină.

Totul s-a întâmplat astăzi, marți, 30 iunie 2026, în jurul orei 15.30, când dr. Lucian Juncu, chirurg rezident în Cluj-Napoca, proaspăt ieșit din tură de la spital conducea în Florești și a văzut un motociclist întins pe jos în urma unui accident cu o mașină.

Pregătirea și experiența fac diferența: „Am sărit imediat să ajut”

Tânărul rezident nu a eziat o clipă și a sărit din mașină. Experiența lui de medic și pregătirea SMURD l-au ajutat din primele clipe.

„Am văzut că un motociclist era întins. A apucat să își scoată casca. Nu mișca. Am sărit imediat din mașină să acord primul ajutor. Era bine (victima - n. red.), chiar dacă în primele clipe era puțin debusolat, nu prea a înțeles ce se întâmplă, dar avea lovituri și nu l-am mobilizat în primă fază pentru a nu-i afecta coloana”, a spus dr. Lucian Juncu, pentru monitorulcj.ro.

Medicul rezident Lucian Juncu (stânga în maiou negru), acordă primul ajutor unui motociclist accidentat în Florești, marți, 30 iunie 2026 | Foto: Lucian Juncu

Ambulanța a venit cu asistent, iar dr. Juncu a coordonat imediat echipa venită la fața locului. Potrivit acestuia, motociclistul ar fi vrut să facă dreapta, iar mașina din spate l-ar fi lovit violent din neatenție și victima a ajuns pe capota mașinii, iar după pe asfalt.

Tânărul rezident a povestit cum a trăit intervenția rapidă și a spus că în momente de genul este foarte calm și concentrarea este lui este maximă.

„Nu am emoții în asemenea momente”

„L-am mobilizat (pe motociclist - n. red.) până la urmă. I-am pus gulerul cervical și l-am pus pe targa specială. I-am explicat ce se întâmplă și s-a liniștit. A vorbit. Am îndepărtat lumea adunată ca el să aibă aer. Nu am emoții în asemenea clipe, având în vedere că operez vase de sâge. Tot ce înseamnă accidente de genul în Cluj, noi le preluăm la chirurgie vasculară. Nu prea mai am așa adrenalină în momente de genul. «Adrenalina» respectivă mă liniștete. Asta fac. Politraumă. Când fac urgențe îmi aduce liniște și pot coordona echipa. În mintea mea, situațiile acestea sunt calme. Echipa de pe ambulanță mi-a mulțumit pentru ajutor. Rănile (motociclistului - n. red.) erau destul de mari, la fel erau și durerile la coloană. De aceea este important ca în momentele respective să fie un medic sau asistent acolo cât mai rapid, deoarece altcineva care mișcă victima îl poate lăsa paralizat. A fost bine că a ajuns ambulanța în aproximativ opt minute, un timp foarte bun pentru acea oră și traficul din Florești”, a povestit dr. Lucian Juncu.

Intervenția lui a fost una scurtă și eficientă, mai puțin de 10 minute.

Dacă acesta nu ar fi intervenit exista riscul ca motociclistul să rămână paralizat dacă ar fi fost mișcat de cineva care nu este de specialitate.

„În astfel de cazuri, mobilizarea se face cu o targă specială și cu niște perne care se umflă instant”, a explicat medicul.

La fața locului au ajuns și pompierii și poliția.

Nu este primul accident la care intervine în afara programului

Rezidentul de la Chirugie II Cluj a mărturisit că a mai avut o întâmplare când a trebuit să intervină la un accident în timpul liber, însă atunci finalul a fost tragic.

„Tot în Florești, pe principală, în apropiere am mai pățit așa, însă acolo accidentul a fost mortal. Am acordat primul ajutor, dar n-am mai avut cui. A murit. S-a întâmplat acum vreo patru ani, când omul care a murit era pe trotuar și o mașină a intrat direct în el. Atunci a fost trist că nu am putut să îi redau viața, iar la accidentul de azi a fost mai bine, pentru că trăiește omul și mă bucur pentru el. Eu locuiesc în zona BMW și am trecut pe acolo pentru că am mers către Ocna Mureș și era în drum”, a mai spus dr. Lucian Juncu.

Ulterior, acesta a mers la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj pentru a vedea starea în care este motociclistul. A aflat că nu este paralizat, iar colegii medici de la SCJU l-au felicitat pe Lucian pentru abordarea pe care a avut-o și pentru profesionalism.

Dr. Lucian Juncu, absolvent al UMF Cluj, este medic rezident în ultimul an la chirurgie vasculară, dar și la chirurgie cardiovasculară în Cluj-Napoca (Chirurgie II).

El a mai spus că faptul că urmează două rezidențiate îl ajută să fie foarte calm.

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