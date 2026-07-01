ePantofi își deschide primul magazin din Transilvania la VIVO! Cluj-Napoca (P)

VIVO! Cluj-Napoca își extinde portofoliul de branduri și anunță deschiderea oficială a magazinului ePantofi, primul din Transilvania și cel de-al optulea din rețeaua fizică a brandului din România.

Recunoscut pentru oferta sa variată de încălțăminte, genți și accesorii, ePantofi aduce la VIVO! Cluj un concept modern de shopping, reunind într-un singur spațiu produse dedicate femeilor, bărbaților și copiilor, de la branduri internaționale și nume consacrate din industrie.

Noul magazin oferă clienților posibilitatea de a descoperi cele mai noi colecții și tendințe, într-un spațiu gândit pentru o experiență de cumpărături simplă, rapidă și confortabilă.

„Suntem încântați să ne continuăm extinderea în România prin deschiderea noului nostru magazin la VIVO! Cluj-Napoca. Clujul este unul dintre cele mai dinamice orașe din țară, iar această inaugurare reprezintă un nou pas în strategia noastră de a fi mai aproape de clienți și de a le oferi o experiență de shopping care îmbină tehnologia, moda și servicii de cea mai bună calitate”, a declarat Onar Isleam, Expansion Manager CCC Group.

Deschiderea primului magazin ePantofi din Transilvania consolidează, totodată, oferta de fashion și lifestyle a VIVO! Cluj-Napoca și reconfirmă atractivitatea centrului comercial pentru brandurile naționale și internaționale.

„Ne bucurăm să găzduim la VIVO! Cluj-Napoca primul magazin ePantofi din Transilvania și să continuăm astfel misiunea noastră de a aduce mai aproape de comunitatea locală branduri apreciate și concepte de retail relevante. Fiecare nouă deschidere contribuie la diversificarea experienței de shopping pe care le-o oferim vizitatorilor noștri și la consolidarea poziției VIVO! Cluj-Napoca ca una dintre principalele destinații de retail din regiune”, a declarat Larisa Burcă, Center Manager VIVO! Cluj-Napoca.

Odată cu această inaugurare, vizitatorii VIVO! Cluj vor avea acces la o selecție extinsă de încălțăminte și accesorii pentru toate stilurile și ocaziile, completând astfel oferta de fashion și lifestyle a centrului comercial.

Magazinul ePantofi și-a deschis oficial porțile pe 27 iunie 2026, la VIVO! Cluj-Napoca, invitând clienții să descopere noul spațiu și colecțiile disponibile.

Despre VIVO! Cluj-Napoca

VIVO! Cluj-Napoca este unul dintre principalele centre comerciale din regiune, reunind branduri naționale și internaționale, restaurante, zone de entertainment și experiențe dedicate comunității locale.