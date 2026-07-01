Eurobarometru: Peste 70% dintre români percep UE ca pe un loc de stabilitate. Sprijin record pentru apartenența la spațiul comunitar.

Proporția românilor care consideră Uniunea Europeană un loc de stabilitate a crescut la 74% arată datele celui mai recent sondaj Eurobarometru, iar apartenența României la spațiul comunitar este considerată benefică de 73% dintre cetățeni.

Eurobarometru: Peste 70% dintre români percep UE ca pe un loc de stabilitate. Sprijin record pentru apartenența la spațiul comunitar.|Foto: pexels.com

Proporția românilor care consideră Uniunea Europeană un loc de stabilitate într-o lume cu probleme a crescut la 74% de la ultimul sondaj Eurobarometru din toamna anului trecut, iar apartenența României la spațiul comunitar este considerată benefică de 73% dintre cetățeni, o evoluție semnificativă în același interval din timp, potrivit rezultatelor cercetării din aprilie-mai, publicate miercuri de Parlamentul European.

Eurobarometru: Peste 70% dintre români percep UE ca pe un loc de stabilitate. Sprijin record pentru apartenența la spațiul comunitar.

Nu mai puțin de 74% dintre cetățenii europeni consideră că țara lor a beneficiat de pe urma apartenenței la UE, iar 21% spun că aceasta nu a beneficiat, proporție care a crescut cu un punct procentual față de ultimul Eurobarometru din noiembrie 2025.

Potrivit unui comunicat al PE dat publicității miercuri, acesta este cel mai ridicat procentaj înregistrat vreodată într-un sondaj Eurobarometru pentru această întrebare de când a fost pusă pentru prima dată în 1983. Românii au aceeași opinie în proporție de 73%, în creștere cu șase puncte procentuale față de ultimul sondaj, iar 23% au o opinie contrară.

Întrebați care sunt beneficiile apartenenței țării lor la UE, principalele răspunsuri oferite la nivelul blocului comunitar au fost:

*„UE contribuie la protejarea păcii și consolidarea securității” - 40%,

*„Statutul de membru UE contribuie la îmbunătățirea cooperării dintre țara noastră și alte țări ale UE” - 34%

*„UE contribuie la creșterea economică din țara noastră” - 28%.

În ceea ce-i privește pe români, principalul beneficiu identificat a fost:

*„UE oferă noi oportunități de muncă” - 37%,

*„UE contribuie la protejarea păcii și consolidarea securității” - 28%,

*„UE contribuie la creșterea economică” și „UE îmbunătățește nivelul de trai” - câte 25%.

Românii, mult mai optimişti decât media europenilor cu privire la viitor

Românii sunt mult mai optimiști decât restul europenilor în privința viitorului lumii, 57% declarându-se optimiști și 38% pesimiști, în comparație cu 38% optimiști cetățenii UE și 58% pesimiști.

Părerile românilor sunt mai apropiate de cele ale celorlalți cetățeni din UE când vine vorba despre viitorul UE, al țării lor sau al familiei și cel personal. O proporție de 60% dintre români sunt optimiști în ceea ce privește viitorul UE, față de 36% pesimiști, în timp ce la nivelul UE aceste proporții sunt de 59% și respectiv 37%.

În privința viitorului țării lor, 60% dintre români se declară optimiști, în creștere cu un punct procentual față de ultimul Eurobarometru din noiembrie 2025, în timp ce, la polul opus, 38% spun că sunt pesimiști, proporție rămasă constantă de la ultimul sondaj la nivelul UE. Referitor la viitorul familiei și personal, 76% dintre români se declară optimiști, în creștere cu patru puncte procentuale de la ultimul Eurobarometru, proporție identică cu cea de la nivel european.

Întrebați ce sentimente le definesc cel mai bine starea emoțională actuală, cetățenii europeni au răspuns în primul rând incertitudine (44%), speranță (43%), încredere (33%) și senitătate (27%), iar românii au preferat să răspundă - speranță (49%), încredere (40%), incertitudine (37%) și neputință (29%).

UE, un spațiu al stabilității

Nu mai puțin de 74% dintre români sunt de acord cu afirmația că UE este un loc de stabilitate într-o lume cu probleme (în creștere cu 5% față de ultimul sondaj), față de 75% media UE, iar 23% dintre români și respectiv 22% dintre europeni sunt în dezacord cu această afirmație.

Protecție împotriva crizelor globale și a riscurilor de securitate

Apoi, 54% dintre români cred că rolul UE de a proteja cetățenii împotriva crizelor globale și a riscurilor de securitate ar trebui să devină mai important, în creștere cu șapte puncte procentuale, față de 68% la nivelul UE (+2 pp). Pe de altă parte, 26% dintre români cred că rolul UE ar trebui să devină mai puțin important în acest context, față de doar 11% la nivelul UE.

Consolidarea poziției UE

Întrebați pe ce ar trebui să se concentreze UE pentru a-și consolida poziția în lume, cetățenii UE au răspuns în primul rând „Apărare și securitate” (39%, +1 pp), „Independența, resursele și infrastructurile energetice” (35%, +6 pp) și „Competitivitate, economie și industrie” (32%, la fel ca în noiembrie 2025).

Românii au pus și ei pe primul plan Apărarea și securitatea (36%, + 2 pp), pe locul al doilea s-a situat Competitivitatea, economia și industria (27%, + 2 pp), iar pe locul al treilea la egalitate Independența energetică și Securitatea alimentară și agricultura, cu câte 26%, cea de a doua în creștere cu 5 puncte procentuale față de ultimul Eurobarometru.

Priorități pentru Parlamentul European

În ceea ce privește subiectele pe care le-ar dori abordate cu prioritate de Parlamentul European, opiniile de la nivelul UE coincid cu ale românilor, deși procentele diferă. Astfel, cetățenii UE au pus pe primele trei locuri Inflația, creșterea prețurilor și costul vieții (47%), Economia și crearea de locuri de muncă (35%) și respectiv Apărarea și securitatea UE (34%).

Românii au avut aceleași opțiuni, dar proporțiile în care au ales aceste teme sunt de 42%, 41% și respectiv 31%. Pe locul al patrulea s-a aflat în România Agricultura și securitatea alimentară (28%), temă care îi preocupă la nivelul UE pe 20% dintre respondenți.

„În această perioadă de incertitudine la nivel mondial, europenii văd din ce în ce mai mult Uniunea Europeană ca pe un reper de stabilitate. Într-o lume tulbure, această încredere este cel mai mare atu al Europei. Se așteaptă în mod clar de la noi să acționăm decisiv pentru a le oferi cetățenilor noștri securitate, prosperitate și oportunități”, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit sursei citate.

Satisfacția privind calitatea vieții

În ceea privește satisfacția privind calitatea vieții, 83% dintre cetățenii UE se declară foarte sau destul de mulțumiți, iar 17% nu prea mulțumiți sau deloc mulțumiți.

Proporția românilor mulțumiți de calitatea vieții este de 63%, iar a celor nemulțumiți este de 37%.

Întrebați care ar fi principalele domenii în care schimbările le-ar îmbunătăți calitatea vieții, cetățenii UE au răspuns Situația financiară și capacitatea de a face față cheltuielilor zilnice (42%), Calitatea și accesibilitatea asistenței medicale (37%) și respectiv Sănătatea fizică și mentală (35%), în timp ce românii au pus imediat după situația financiară (38%), Siguranța locului de muncă și condițiile de muncă (33%) și Calitatea și accesibilitatea asistenței medicale (29%).

Sondajul Eurobarometru publicat de Parlamentul European a fost realizat în perioada 9 aprilie - 4 mai 2026, în toate cele 27 de state membre ale UE. Sondajul a fost realizat față în față, iar în unele state membre - Cipru, Danemarca, Malta, Finlanda și Suedia - au fost realizate și interviuri video suplimentare. În total, au fost realizate 26.421 de interviuri, iar rezultatele la nivelul UE au fost ponderate în funcție de dimensiunea populației din fiecare țară.

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