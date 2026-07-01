Bacalaureat 2026: Elevii susțin proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, reprogramată din cauza caniculei

Bacalaureatul continuă cu proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie. Proba trebuia să fie susținută marți, însă a fost amânată cu o zi din cauza Codului roșu de caniculă.

Bacalaureat 2026: Elevii susțin proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, reprogramată din cauza caniculei| Foto: pexels.com

Bacalaureatul continuă miercuri cu proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie).

Proba trebuia să fie susținută marți, însă Ministerul Educației și Cercetării a amânat-o cu o zi în contextul prognozei de cod roșu de caniculă emise de meteorologi.

Bacalaureat 2026: Elevii susțin proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, reprogramată din cauza caniculei

„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional luată ca urmare a prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (Cod roșu - caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat”, a transmis luni Ministerul Educației.

Conform sursei citate, pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate.

Luni a avut loc proba scrisă la limba și literatura română și joi va avea loc proba la alegere a profilului. Elevii din partea minorităților naționale vor susține vineri proba la limba maternă.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. În județul Cluj, 4.405 de absolvenți ai claselor a XII-a susțin probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026.

Desfășurarea examenului

Accesul candidaților în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30-8:30, în baza unui act de identitate valid. Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise sunt prevăzute 3 ore.

Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video. Candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Rezultatele vor fi comunicate marți, 7 iulie, până la ora 12:00.

Depunerea contestațiilor

Ulterior primei afișări, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat și pot formula contestații. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Comunicarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestațiilor, se va face pe 13 iulie.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

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