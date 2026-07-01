Doliu la CFR Cluj! Un fost jucător a murit la doar 43 de ani

Fost fotbalist la CFR Cluj, Radu Mărginean a încetat din viață la vârsta de 43 de ani.

Radu Mărginean, fost fotbalist la 43 de ani, a murit marți seara / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Radu Mărginean, fost jucător la CFR Cluj, UTA Arad și Gloria Bistrița, a decedat marți seara, la doar 43 de ani.

Fostul fotbalist a coborât într-o cameră tehnică pentru a remedia o defecțiune, a căzut pe scări și s-a lovit la cap. Echipajele medicale au încercat să-l resusciteze, dar nu au reușit, anunță specialarad.ro.

Radu Mărginean a făcut parte din una dintre cele mai talentate generații de fotbaliști arădeni de după 1989 și a avut un rol important în echipa UT-ei care a obținut promovarea pe prima scenă, în 2002.

Internațional de tineret al României, Mărginean a avut o carieră importantă în fotbalul românesc, bifând peste 200 de apariții în Liga 1.

După încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de clubul arădean, activând ca antrenor în cadrul Academiei UTA și contribuind la formarea noilor generații de fotbaliști.

Radu Mărginean a contribuit, de asemenea, la parcursul remarcabil al CFR-ului în Cupa UEFA Intertoto din 2005.

„CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru pierderea fostului nostru jucător, Radu Mărginean, care s-a stins din viață prea devreme, la vârsta de doar 43 de ani. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”, a transmis CFR, într-un comunicat.

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