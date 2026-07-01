Vreme instabilă cu temperaturi de 34 de grade, disconfort termic ridicat și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține instabilă, cu temperaturi deosebit de ridicate, însă nu vor lipsi aversele torențiale și vijeliile. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 1 iulie|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Miercuri, 1 iulie, temperaturile vor fi în ușoară scădere față de zilele anterioare, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova.

Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în jumătatea de nord a teritoriului. și pe aii mai restrânse în rest.

De asemenea, se vor semnala perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se vor manifesta prin înnorări temporare averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe suprafețe mici vor depăși 30…40 l/mp.

Temperaturile maxime se vor situa între 27 - 37 de grade Celsius, iar cele minime se vor încadra între 13 - 23 de grade Celsius.

În Cluj, maximele termice vor ajunge la 34 de grade Celsius, iar minimele termice vor indica 19 grade Celsius.

Clujul se află miercuri sub Cod portocaliu de căldură, local caniculă și disconfort termic accentuat.

Sursa: ANM

De asemenea, zona montană a județului este vizată de o avertizre Cod galben de instabilitate și averse însemnate cantitativ.

Sursa: ANM

Astfel, vremea se va menține capricioasă, temperaturile vor fi ridicate, însă vor fi posibile și averse torențiale.

De joi, maximele termice coboară treptat, astfel că temperaturile maxime vor varia între 26 - 30 de grade Celsius.

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