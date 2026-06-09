CTP Cluj-Napoca anunță că linia M 22 va circula pe traseu deviat din cauza lucrărilor de asfaltare

ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR!

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informează publicul călător din Florești că în data de 9 iunie între orele 9:00 – 16:00, se vor efectua lucrări de asfaltare pe strada Șesul de Sus, între străzile Urușagului și Șesul de Sus nr.13.

La solicitarea Primăriei Florești linia M 22 va circula pe traseu deviat, în ambele sensuri, pe str. Prof. Dumitru Mocanu. Se desființează provizoriu stațiile Dumitru Tăuțan și Cartier Terra.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.