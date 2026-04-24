CTP Cluj-Napoca - ANUNȚ ORARE cu ocazia meciului de fotbal FC CFR 1907 Cluj – F.C. Universitatea Cluj

Pentru facilitarea deplasării spectatorilor către și dinspre evenimentul sportiv, ce va avea loc în data de 25 aprilie pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” de la ora 20:30, vor fi suplimentate și prelungite programele de circulație a următoarelor linii de transport în comun: 

-Linii autobuze: 9, 21, 27, 35


-linii troleibuze : 1, 3, 4, 6, 25

-linii de tramvai: 101 si 102


Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.

