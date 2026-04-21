Anunț pentru Primăria Cluj-Napoca

Anunț privind emiterea Dispoziției nr. 728 din 15 aprilie 2025, privind constatarea trecerii în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, libere de orice sarcini, a unor vehicule declarate fără stăpân ridicate de pe domeniul public, transportate și depozitate la locul special amenajat de la sediul societății Domeniul Public Napoca SA Cluj-Napoca.

Art. 1 (1) Se constată trecerea în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, libere de orice sarcină, a următoarelor vehicule fără stăpân ridicate de pe domeniul public, transportate și depozitate la locul special amenajat de la sediul societății Domeniul Public Napoca SA Cluj- Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Vehiculele fără stăpân menționate la alin. (1) vor fi valorificate prin vânzare, în condițiile legii, ori predate unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea acestora.

ANEXA

Adresa: Str. Nădășel nr. 29

Volkswagen , albastru, FN

Renault, gri/crein, FN

Volkswagen, albastru, FN

Mercedes Benz, gri, 6271 ZD 27

Volkswagen, roșu, FN

Ford, gri, FN

BMW, albastru, FN

Peugeot, gri, FN

Scuter, albastru, FN

Dispoziția poate fi consultată pe site-ul primariaclujnapoca.ro, secțiunea Administratie/Informații publice/Anunțuri.