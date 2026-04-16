MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - Anunț de mediu

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj proiectul ,,Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare Parc Est, Cluj-Napoca-Faza1 Obiect2.1-Amenajarea culoarului Văii Becaș între strada Sopor și Calea Someșeni" propus a fi amplasat în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Soporului, CF nr. 355728, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată şi fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@djmcj.anmap.gov.ro, în zilele de luni-joi, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://djmcj.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.