Comunicat de presă - Comuna Bonțida
09:07
, Scris de: Advertorial
15:54
Mai multe comune din județul Cluj primesc bani din fondul de rezervă al Consiliului Județean pentru grădinițe și școli, dar și pentru investiții în infrastructura rutieră
15:18
Șofer de 22 de ani cu permisul suspendat și amendă de peste 4.000 de lei pentru că a fugit de Poliție și a condus pe contrasens pe o stradă din Cluj-Napoca
14:31
CONA avansează rapid la Centrul Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș. FOTO/VIDEO
14:09
Sectorul cultural românesc, marcat de precaritate economică și lipsa protecției sociale: 66% dintre lucrători se gândesc să-și schimbe domeniul de activitate
14:02
Comunicat de presă privind începerea proiectului „Digitalizare activitate la SC PEAK TOYS DISTRIBUTION SRL”
13:27
Lit Check: citit, scris, tradus – o toamnă în care literatura a ajuns mai aproape de zeci de mii de tineri
13:17
Amendă uriașă pentru Realitatea TV din cauza campaniei deșănțate pentru Anca Alexandrescu. Valentin Jucan (CNA): „Este fără precedent în audiovizualul din România”.
12:31
Ambulanțe noi pentru SAJ Cluj, dotate cu aparate dedicate pacienților aflați în stop cardio-respirator. Horia Simu: „Cresc șansele de supraviețuire”.
11:20
EXCLUSIV: Jucătorul și-a luat bagajele și a plecat de la CFR în timpul sezonului!
10:55
Premieră la Sibiu: prima stație electrică de transformare realizată de DEER din fondurile de modernizare pentru neutralitate climatică! Mihaela Suciu: „Contribuie la creșterea calității serviciului de distribuție și la dezvoltarea socio-economică a zonei”
10:45
Ioan Ovidiu Sabău a explicat motivele pentru care a plecat de la „U” Cluj!
09:45
„Borderlands”, concertul care încheie ediția nr. 20 a Festivalului SoNoRo, la Sala Auditorium Maximum de la UBB
09:07
Comunicat de presă - Comuna Bonțida
08:42
Virgiliu Postolachi o reclamă pe CFR Cluj pentru neplata salariilor!