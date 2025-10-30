Anunț de mediu-comuna Săcuieu

ANUNȚ

CUC GHEORGHE reprezentant al COMUNA SĂCUIEU, titular al proiectului „Implementarea unui Sistem de Alimentare Centralizată Cu Energie Termică (SACET) realizată utilizând cogenerarea de înaltă eficiență din biomasă în comuna Săcuieu, jud. Cluj”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Cluj fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi realizat în comuna Săcuieu, nr. F.N., identificat prin C.F. nr. 52594, 52757, 52759, 52242, 51681 Săcuieu.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro , în zilele de luni-joi între orele 0900–1400, precum și la următoarea adresă de e-mail office@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a DJM Cluj.