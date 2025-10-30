CTP Cluj-Napoca – Anunt privind înființarea a două noi linii de transport, care vor fi operaționale în perioada 31 octombrie- 2 noiembrie

ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR!

Pentru a facilita deplasările clujenilor înspre și dinspre cimitirele din oraș, în vederea comemorării celor dragi, Primăria Cluj-Napoca și CTP Cluj-Napoca anunță înființarea a două noi linii de transport, care vor fi operaționale în perioada 31 octombrie- 2 noiembrie.

Traseele celor 2 linii vor fi:

L8S➡ stația Constantin Prezan (cart. Mărăști) – cimitirul Moș Ion Roată (cart. Someșeni).

L39S➡ stația Piața Mihai Viteazul Est (str. I.P. Voitești) – cimitirul Pomet (Valea Chintăului);

Cursele speciale vor avea plecări din oră în oră, în intervalul orar 10:00- 20:00.

De asemenea, în data de 1 noiembrie se suplimentează mijloacele de transport în comun pe următoarele linii:

Autobuze: 24B,31, 35 și 43B;

Troleibuze: 6 și 25.

Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca