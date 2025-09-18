Anunț CTP Cluj-Napoca - Instrucțiuni pentru prelungirea Abonamentelor Gratuite/cu Reducere de la Automate

- Prelungirea la Automate este posibilă doar în cazul în care există un abonament valabil pe card. În cazul în care abonamentul a expirat, încărcarea se va putea face numai la un Centru de vânzare.

- Prelungirea la Automate se poate face numai pentru cardurile care au fost acceptate de CTP Cluj-Napoca pentru această operațiune.

PASI PENTRU PRELUNGIRE ABONAMENT:

Pasul 1: Consultati cardul din meniul “Consultare Card”;

Pasul 2: Autentificati-va cu codul PIN 1234 sau cu PIN-ul modificat de dvs, apoi apropiati cardul de cititor.

Pasul 3: Bifati casuta din fata denumirii abonamentului (prin apasare);

Pasul 4: Apasati butonul “Prelungire Titlu”. Abonamentul se va prelungi automat incepand de la data si ora expirarii abonamentului anterior;

Pasul 5: Pentru Abonamentele cu reducere, platiti pretul afisat;

Pasul 6: Apasati butonul “Continua”;

Pasul 7: Apropiati cardul de cititor pentru incarcarea noului Abonament pe card si mentineti cardul pana la finalizarea incarcarii;

Pasul 8: Consultati cardul la validatorul din statie, pentru a va asigura ca incarcarea a fost efectuata corect;

Vizionati tutorialul on-line pe site-ul www.ctpcj.ro.