CTP Cluj-Napoca - Anunț privind suplimentarea mijloacelor de transport în comun începând cu data de 08.09.2025

ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR!

Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunță publicul călător că numărul mijloacelor de transport în comun aflate în circulație se va suplimenta cu aproximativ 25%, începând cu data de 08.09.2025, ca urmare a începerii anului școlar.

Noile programe vor putea fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro.

În colaborare cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, se va relua de luni, 08.09.2025, transportul elevilor din clasele 0 – 4 cu autobuze dedicate, pe cele 14 trasee, din cartierele Mănăștur, Zorilor - Făget, Gheorgheni, Mărăști, Grigorescu, Bună Ziua, zona Iris şi Lombului spre liceele din centrul orașului.

Traseele sunt deja cunoscute de elevi si de aparținătorii acestora. Liceele deservite sunt: Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Liceul Teoretic Avram Iancu, Colegiul de Muzică Sigismund Toduță, Seminarul Teologic Ortodox, Seminarul Bathory Istvan, Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul Național Emil Racovită, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Colegiul Național George Cosbuc.

Pentru mai multe detalii privind programul autobuzelor școlare accesați link-ul https://ctpcj.ro/index.php/ro/orare-linii/transport-elevi

De asemenea, toti elevii au la dispoziție mijloace de transport special destinate, având inscripția “TRANSPORT ELEVI”, cu plecări după ora 7:10 din cartiere spre centrul municipiului și reîntoarcerea în jurul orei 14:00, pe următoarele linii:

Autobuze: 9 – 24 – 30 – 31 – 35 – 39 – 42 – 43B – 46B; Troleibuze: 3 – 5 – 6 – 25;

Tramvaie: 101 – 102 .

Primăria va subvenționa transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânațelor, respectiv Colonia Pata Rat, până în Cluj-Napoca.

Pentru elevii scolii Ion Agarbiceanu care isi vor desfasura activitatea in noua cladire construita in ansamblu Elite de pe strada Caramidarilor, va fi asigurat transportul dimineata din statia Maresal A. Averescu de pe strada Fabricii si retur la finalizarea cursurilor.

Elevii scolii Ion Creanga de pe Aleea Peana vor avea la dispozitie autobuze pentru a se deplasa in noua locatie de pe strada Campului Nr.2 si retur la finalizarea cursurilor.

Elevii solii Onisifor Ghibu relocati pe B-dul 1 Decembrie 1989 vor avea la dispozitie autobuze si vor fi preluati dimineata de pe Platoul Sali Sporturilor Horia Demian intre oprele 07:30-07:45. Returul dupa finalizarea orelor tot pana la Sala Sporturilor .

Se efectuează în continuare transportul persoanelor cu dizabilități neuromotorii, cu microbuze special dotate, pe trasee stabilite de comun acord cu Primăria municipiului Cluj–Napoca și, respectiv cu Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca , Asociația Caritatea Umanitar Internațională, Grădinița Malteza, Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motor (Centrul de zi Napoca Proteus, Clubul Prietenia si Tânărul Singuratic), Asociația Hans Spalinger, Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu.

În colaborare cu Primăria comunei Florești, se va relua de marți, 09.09.2025, transportul elevilor la școlile Dumitru Tăuțan și Gheorghe Șincai din Florești si Luna de Sus.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA