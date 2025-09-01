Primăria Comunei Recea-Cristur - anunț de începere a lucrarilor de execuție pentru Centrul de zi pentru persoane vârstnice Ciubăncuța

Primăria Comunei Recea-Cristur anunță începerea lucrarilor de execuție pentru proiectul de investiții:

„Modernizare, reabilitare, extindere și dotare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în sat Ciubăncuța, comuna Recea-Cristur, județul Cluj”.

Prin realizarea investiției, administrația locală face un pas important în direcția creșterii calității vieții și a sprijinirii active a persoanelor aflate în nevoie.