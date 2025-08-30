Anunț elaborare PUZ - Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra elaborării alternativei finale pentru Elaborare PUZ şi elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajare pădure-parc şi realizare cimitir pentru animale de companie zona Valea Gârbăului, fn, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, care poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, str. Moților nr. 1-3, tel. 0264596030, email: registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul DJM Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, tel.0264-410722, fax 0264-412914, email:office@apmcj.anpm.ro , în zilele de luni- vineri, între orele 0900-1300 precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro. Comentariile publicului şi propunerile scrise se primesc zilnic la sediul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, str. Moților nr. 1-3, tel. 0264596030, email: registratura@primariaclujnapoca.ro şi la sediul DJM Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, tel.0264-410722, fax 0264-412914, email: office@apmcj.anpm.ro, până la data de 13.10.2025.