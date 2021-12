35 de kilometri de autostradă, inaugurați în 2021. Ce șantiere s-au finalizat anul acesta?

Anul acesta, doar 35 de kilometri de autostradă și circa 52 de kilometri de drum de mare viteză s-au deschis traficului.

35 de kilometri de autostradă, inaugurați în 2021

Anul se încheie cu doar 35 de kilometri noi de autostradă, însă partea plină a paharului este că s-a lucrat fără probleme majore pe mai toate șantierele din țară și au demarat lucrări pe circa 180 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres noi.

Asociația Pro Infrastructură a făcut, la începutul anului, o previziune cu privire la numărul de kilometri de autostradă e urmau să fie inaugurați anul acesta, arătând acum că numărul se potrivește perfect cu realitatea din țară.

35 de kilometri de autostradă au fost dați în circulație pe parcursul lui 2021, între care se numără și cei 25 de kilometri de autostradă de pe A10 Sebeș-Turda, inaugurați la începutul lunii decembrie.

„Am prezis 2021 aproape perfect. Mulți ne critică pentru pesimism, diferența dintre ce spunem noi și autoritățile fiind enormă. Dar haideți să vedem ce am zis în 5 ianuarie 2021 și care a fost realitatea. Nu doar că am «nimerit» perfect multe proiecte, dar per total am fost optimiști!

Am dat exact numărul de kilometri de autostradă inaugurați: 35. Am spus despre lotul A10 Alba Iulia-Aiud că va fi în august dar cel mai probabil în toamnă. S-a deschis pe 30 noiembrie.

DEx12 Craiova-Pitești? Am zis că în scenariul optimist am putea circula pe centura Slatinei. Realitatea? Nu s-a inaugurat nimic deși, într-adevăr, constructorul s-a mișcat excelent și vom scăpa de traficul de coșmar din Slatina și Balș în primăvară, probabil”, arată reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

ONG-ul a „prezis” rezilierea de pe A3 Chețani-Câmpia Turzii

În ceea ce privește lotul Chețani-Câmpia Turzii al Autostrăzii Transilvania, contractul a fost reziliat, așa cum se așteptau cei de la Asociația Pro Infrastructura, fiind în prezent în procedură de relicitare.

„Am «ghicit» foarte bine și A0 Centura București: lucrări pe sud și cam atât. Autostrada Transilvania? «Chețani-Câmpia Turzii este mai aproape de reziliere decât de deschidere în 2021.» Iar am avut dreptate, s-a reziliat în 11 martie. Acum este în curs de re-licitare, contestații.

Așa cum am prezis aproape perfect, 2021 a fost un an cu multe șantiere noi: A0 Sud, A3 Suplacu-Nușfalău, Nădășelu-Poarta Sălajului și A1 Pitești-Curtea de Argeș”, au mai arătat aceștia.

În 2021, s-au deschis următoarele autostrăzi:

A3 Ungheni - Târgu Mureș - 4,5 km

A10 Sebeș - Turda, Lotul 2 - 25 km (+ 4 km nefolosiți anterior de pe loturile 1 și 3)

Total: 33,5 km de autostradă

Drumuri de mare viteză:

Drum de legătură A3 - Tg. Mureș - 4,7 km

Drum ocolitor Giurgiu, legătură DN5 - vama Ruse - 6 km

Centura Mihăilești - 3 km

Centura Satu Mare (parțial) - 4 km

Pasajul Mogoșoaia pe Centura Capitalei - 1 km

Total: 18,7 km

Ce șantiere au fost deschise în 2021?

Tronsoanele de pe Autostrada Transilvania, tronsoanele UMB de pe Drumul Expres Craiova - Pitești, primul tronson al autostrăzii A1 Sibiu - Pitești, Podul peste Dunăre de la Brăila - sunt doar câteva dintre proiectele unde anul 2021 a însemnat lucrări neîntrerupte și avansuri mari, scrie Hotnews.ro.

Șantiere noi deschise în 2021:

- A0 Sud - Lotul 1 (17 km) și Lotul 3 (18 km)

- A1 Pitești - Sibiu, secțiunea 5 Pitești - Curtea de Argeș - 30 km

- A3 Nădășelu - Zimbor - Poarta Sălajului - 42 km

- A3 Nușfalău - Suplacu de Barcău - 13,5 km

- DX12 Craiova - Pitești, Tronsonul 3 - 32 km

- Drum Expres Brăila - Galați - 11 km

- drumurile de legătură pentru Podul de la Brăila - 15 km

Total: 178,5 km

În plus, s-au mai deschis șantiere pentru:

- Centura Tecuci - 7 km

- reabilitarea podurilor dunărene de la Fetești și Cernavodă

- a fost refăcut DN68A între Margina și Holdea (circa 10 km).

