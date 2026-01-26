Licitația pentru skatepark-ul din Gheorgheni, adjudecată. Când va fi gata?

Licitația pentru realizarea skatepark-ului acoperit din Baza Sportivă Gheorgheni din Cluj-Napoca, a fost adjudecată.

A fost adjudecată licitația pentru viitorul skatepark din Gheorgheni| Foto: Captură video Facebook, Emi Boc, randări

„O veste bună pentru iubitorii sporturilor din skatepark. de Am adjudecat licitația pentru realizarea skatepark-ului din Baza Sportivă Gheorgheni”, a transmis Emil Boc, potrivit unui videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

Emil Boc: „Anul acesta trecem la realizarea skatepark-ului din Gheorgheni”

Asocierea S.C. AXIAL CONSTRUCT INVEST S.R.L. (Leader) S.C. MRD INSTAL S.R.L. a câștigat licitația.

Potrivit edilului, dacă în următoarele 10 zile nu se depun constestații, contractul va fi semnat.

„Chiar dacă se depun contestații, atunci așteptăm rezolvarea acestora. Oricum, anul acesta trecem la realizarea skatepark-ului din Gheorgheni. Așteptăm să aducem încă un plus de calitate vieții la Cluj”, a mai precizat Emil Boc.

Când va fi gata skate-park-ul din Gheorgheni?

Contractul de proiectare și execuție lucrări are o durată totală de 18 luni, din care trei luni pentru proiectare și 15 luni pentru execuția lucrărilor.

Data limită de depunere a ofertelor a fost în 24.11.2025 și au fost depuse 9 oferte.

Proiectul pentru construcția unui nou skatepark în Cluj-Napoca se află în etapa procedurii de licitație pentru proiectare și execuție. Primăria a adjudecat licitația, urmează etapa legală de contestații.

Depsre viitorul skatepark acoperit din Gheorgheni

Primăria Cluj-Napoca are ca obiectiv construirea unui ansamblu pentru sport și activități recreative alcătuit dintr-o zonă de skatepark acoperit - cu o copertină pietonală înierbată, amenajată ca zonă de recreere pentru utilizatorii spațiilor sportive și spectatori - și o serie de spații conexe.

Skatepark-ul va fi alcatuit din 2 zone majore: o zona destinată sportivilor pasionați de biciclete și trotinete și o zonă pentru sportivii pasionați de skateboard

Zona destinată sporturilor extreme, încadrată într-o cuvă scufundată de beton armat va avea o suprafață utilă aproximativă de 1.000 metri pătrați, iar copertina înierbată o suprafață de cca. 2.000 mp.

Skateparkul va cuprinde atât zone cu dificultate redusă pentru utilizatorii neexperimentați, în care elementele propuse vor avea o diferență mică de nivel față de sol și un grad de înclinare redus pentru rampe, cât și zone cu dificultate ridicată pentru utilizatorii experimentați, cu elemente având o diferență de nivel mare față de sol și rampe inclinate care permit lansarea în viteză.

Pentru sportivii începători, dar si pentru cei experimentați care încearcă mișcări noi, a fost propus un „foam-pit” – o cuva din beton, căptușită cu saltele din burete și umplută cu cuburi din burete, iar adiacent la acesta, a fost propus un „bowl” – un element circular din beton armat care facilitează săriturile în „foam-pit”.

Pe lângă spațiile dedicate activităților sportive din cadrul zonei de skatepark, proiectul propune o serie de spații conexe funcțiunii de bază, respectiv:

un perete exterior de escaladă

o zona de gradene sub copertina înierbată

o piațetă

o zonă pentru amplasarea de toalete smart, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități

Investiția mai cuprinde:

Mobilier urban

Iluminat ambiental și sportiv eficient energetic

Supraveghere video

Sistem de panouri fotovoltaice pentru energie regenerabilă

Sisteme pentru colectarea apei pluviale, irigații și drenaj

Reamenajare spații verzi cu specii locale și gazon

