Bornă importantă la Park&Ride-ul de lângă Aeroportul Internațional Cluj. Peste 30.000 de mașini au fost parcate de la deschidere.

De la deschidere, la Park&Ride-ul de lângă Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj au parcat peste 30.000 de mașini.

Park&Ride-ul de lângă Aeroportul Internațional a fost deschis oficial miercuri, 29 ianuarie 2025.

30.000 de mașini parcate într-un an la Park&Ride-ul de 18 mil. euro de lângă Aeroportul Cluj

De la deschiderea oficială, în mai puțin de un an, acolo au parcat peste 30.000 de mașini, potrivit unui clip video publicat pe pagina de Facebook a lui Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Park&Ride-ul de lângă Aeroportul din Cluj-Napoca a costat 18 milioane de euro, investiție cu fonduri europene.

Park&Ride-ul construit de Primăria Cluj-Napoca lângă aeroport este cel mai mare parking public din municipiu, cu 889 locuri de parcare, terminal tip autogară și 8 peroane pentru autobuze.

Transportul până în centrul Clujului, inclus în tichetul de la Park&Ride.

Pentru cei care aleg să își lase mașina aici asigurăm transport public gratuit cu tichetul de parcare, pe liniile care au traseul din zona Aeroportului spre și dinspre oraș: 5, 5N, 8, M41, M41L, M42, M42L, M43 și M44.

Proiectul european a fost realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj-Napoca, Compania de Transport Public Cluj și Aeroportul Internațional „Avram Iancu”.

Tarife la Park&Ride-ul de lângă Aeroportul Cluj

10 minute/ gratuit

până la 6 ore/ 2 lei

până la 12 ore/ 5 lei

1 zi/ 15 lei

2 zile/ 35 lei

3 zile/ 55 lei

7 zile/ 135 lei

30 zile/ 365 lei

Nou plan tarifar propus pentru Park&Ride-ul de pe strada Traian Vuia|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Lucrările la Park&Ride-ul de pe strada Traian Vuia au fost încheiate în decembrie 2024. Valoarea proiectului este de peste 91 de milioane de euro, din care 73,2 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile. Investiția realizată în zona str. Traian Vuia (nr. 149-151) include 280 de noi arbori plantați. De asemenea, proiectul a inclus amenajarea accesului din drumul național, amenajarea stațiilor pentru transportul în comun, precum și amenajarea unei piațete. Strada Traian Vuia a fost resistematizată, cu zonă de acces în Park&Ride și nou sens giratoriu.

