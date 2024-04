„Prima lopată” pentru centura metropolitană, în luna mai! Costuri mai mari pentru lucrări.

Lucrările pe primul tronson al centurii metropolitane a Clujului vor începe luna viitoare. Consilierii locali au votat astăzi actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării.

Lucrările în teren pe tronsonul 1 al etapei I a centurii metropolitane ar urma să înceapă în luna mai 2024, a anunțat primarul Emil Boc. Proiectul se află „în faza finală a exproprierilor”, potrivit edilului.

Consilierii locali au votat vineri, în cadrul unei ședințe de îndată, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție. Astfel, lucrările devin mai scumpe cu 133 milioane de euro și cresc de la 1,6 miliarde de euro la 1,74 miliarde de euro. Este vorba despre o creștere echivalentă cu rata inflației.

„Un subiect extrem de important care vizează comunitatea noastră, chiar dacă este vorba de o procedură tehnică, totuși este foarte important acest subiect având în vedere faptul că discutăm despre poate cel mai important obiectiv din istoria Clujului, mă refer la centura metropolitană. Am convocat această ședință pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la centura metropolitană a Clujului, raportat la rata inflației. Este o procedură legală, prevăzută de statul român. (...) Necesitatea actualizării este din cel puțin două motive. În primul rând, pentru a putea finaliza procedura de licitație a tronsonului 2 din etapa I, care se află în licitație, și în al doilea rând, pentru a actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru tronsonul 1, deja licitat, atribuit și care acum se află în faza finală a exproprierilor și de începere a lucrărilor în luna mai.

1,74 miliarde de euro pentru centura de 42 km

Ca să fiu foarte clar, centura metropolitană a Clujului are două faze, faza I are două tronsoane – primul cu licitația adjudecată și cu exproprierile realizate, și al doilea tronson, aflat în procedură de licitație. Faza a doua cuprinde componenta de la Autostrada Gilău până la Florești și partea de la Apahida-Coastei. Ca lungime de traseu, centura metropolitană are 42 de kilometri, drumuri de legătură de 32 de kilometri, 20 de noduri rutiere, bretele și noduri rutiere în cuantum de 26 de kilometri, 156 de structuri, cinci tuneluri, 35 de kilometri piste de biciclete. Lungimea totală este de 74 de kilometri, din care 29 de kilometri pe raza municipiului Cluj-Napoca, 17 kilometri pe raza comunei Florești, 12 kilometri pe raza comunei Gilău, 5 kilometri în Baciu și 9 kilometri în Apahida.

Indicatorii tehnico-economici se actualizează, în faza 1 și faza 2, în total, cu 133 milioane de euro. Ambele faze, inclusiv ambele tronsoane din prima fază se actualizează astfel: faza I – cu 24 de milioane de euro, faza II – cu 38 milioane de euro, în total crește de la 1,6 miliarde de euro, la 1,740 miliarde de euro. Pentru aceasta am venit în fața dumneavoastră, pentru a putea după aceea să finalizăm procedurile la nivel ministerial de actualizare a acestor indicatori tehnico-economici. (…) În luna mai este posibil să înceapă lucrările la primul tronson”, a declarat primarul Emil Boc, în ședința de consiliu.

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Valoarea totală a investiției ajunge la 8,6 miliarde de lei cu TVA. Faza 1 va presupune costuri de 6,1 miliarde de lei, iar Faza II – 2,5 miliarde de lei. Durata de execuție a lucrărilor pentru fiecare fază a proiectului este de 4 ani, iar termenul total al lucrărilor este estimat la 8 ani.

Care sunt fazele de construire a centurii?

În prima fază a proiectului va fi asigurată conectivitatea directă cu Spitalul Regional de Urgență Cluj, iar lucrările vor cuprinde sectorul în lungime de peste 23 km și drumuri de legătură în lungime de 19,16 km. Astfel, conectivitatea va fi asigurată și cu Spitalul Pediatric Monobloc, dar și legătura cu DN1N ce reprezintă varianta de ocolire Cluj Est, prin nodul 18 Apahida, ce prevede realizarea podului peste canalul Someș, soluție ce permite extinderea pistei Aeroportului Internațional Cluj.

Despăgubiri record de un miliard de lei (200 milioane de euro) pentru exproprierile necesare Centurii Metropolitane Cluj-Napoca au fost aprobate de Guvern în luna decembrie a anului trecut.

Drumul Transregio Feleac TR 35, asigură tranzitul pe axa principală Vest – Est în Municipiul Cluj – Napoca conectând arii de interes urban și periurban (Gilau, Florești, Cluj – Napoca, Apahida), dar și autostrada A3, cât și aeroportul Avram Iancu. Prin implementarea acestui obiectiv vor fii descongestionate sectoare cu frecvente aglomerării actuale și va fi asigurată legătura directă a drumurilor naționale DN 1, DN 1C, DN 1F și DN 16 cu autostrada A3 și implicit va fi asigurată accesibilitatea și conectarea la rețeaua majoră TEN-T CORE.

