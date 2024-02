România, printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai numeroase administrații locale

România se numără printre primele 10 țări din Uniunea Europeană când vine vorba de numărul de administrații locale.

România are 3.181 de UAT-uri, iar populația medie pe UAT este de aproape 7.000 de locuitori. Totodată, numărul de salariați în administrația publică, apărare, asigurări sociale și publice în 2022 în România a fost de 414.000.

În România, unul din patru angajați din România e bugetar, a calculat Consiliul Fiscal, potrivit Europa Liberă. În total, anul trecut, aparatul bugetar al României a crescut cu aproape 14.000 de noi angajați față de 2022. Sunt cu 105.000 mai mulți decât acum 10 ani. Ceea ce înseamnă o creștere de 9%. Din care 43.000 doar de la ultimele alegeri (2020) încoace.

Situația din țările vecine

Dacă ne uităm puțin la Ungaria, cu o populație de 9,7 milioane de locuitori, țara are 3.155 de administrații locale, iar populația medie pe UAT este de 3.071 de locuitori. În Ungaria, potrivit informațiilor de pe analizeeconomice.ro, existau în urmă cu doi ani 360.000 de salariați în administrația publică.

România se află în Uniunea Europeană pe locul 6 când vine vorba de numărul de locuitori, mai exact 19,1 milioane, adică aproape 5% din populația UE.

Vecinii noștri de la sud, bulgarii, au doar 265 de administrații locale, iar populația medie pe UAT este de aproape 26.000 de locuitori. De asemenea, trebuie să amintim că Bulgaria are o populație de 6.8 milioane de locuitori.

O altă țară care se apropie de numărul de administrații locale pe care le are România este Portugalia. La o populație de 10,5 milioane de locuitori, țara din Peninsula Iberică are 3.092 de administrații locale, iar populația medie pe UAT este de 3.416 locuitori. De asemenea, când vine vorba de numărul de salariați în administrația publică, apărare, asigurări sociale și publice, în 2022, Portugalia avea 308.000 de angajați.

Cum arată statisticile în țări cu populații similare?

Olanda, care se apropie ca număr de locuitori de țara noastră (17,6 milioane), are doar 345 de administrații locale, iar populația medie pe UAT este de aproape 51.000 de locuitori. Polonia, spre exemplu, cu aproape 39 de milioane de locuitori, are 2.477 de UAT-uri, populația medie pe UAT fiind de 15.374 de persoane.

Țara din UE cu cele mai multe administrații locale este Franța. La o populație de 67,2 milioane de locuitori, Franța are aproape 35.000 de administrații locale, iar populația medie pe UAT este de 1.925. De asemenea, țara condusă de Emmanuel Macron are peste 2.4 milioane de angajați în administrația publică.

Nici Germania nu stă rău când vine vorba de administrații locale. Mai exact, a treia cea mai puternică economie din lume are 11.000 de administrații locale, iar populația medie pe UAT este de 7.569 locuitori. Să nu uităm că Germania are o populație de 83,2 milioane locuitori, fiind „campioana” când vine vorba de număr de salariați în administrația publică: aproape 3 milioane de persoane.

Statele cu cele mai „suple” aparate bugetare

La polul opus, Letonia are 43 de administrații locale, cele mai puține din Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să amintim faptul că Letonia are 1.2 milione de locuitori, iar populația medie pe UAT este de 30.237 de persoane. Letonia are, de asemenea, 54.000 de angajați în administrația publică.

De asemenea, Malta, care are cea mai mică populație din UE (520.000 de locuitori), are un număr de 68 de administrații locale și 19.000 de angajați în domeniu.

În total, la nivelul Uniunii Europene, există peste 95.000 de administrații locale, la o populație de aproape 403 milioane de locuitori. Mai mult, aproape 14 milioane dintre europeni sunt salariați în administrația publică, apărare, asigurări sociale și publice.

