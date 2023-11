Primul skatepark din Huedin, amenajat pe locul unui fost bazin de înot - FOTO

Vineri, 10 noiembrie, a fost inaugurat primul proiect civic comunitar de regenerare urbană din Huedin. Un fost bazin de înot a fost transformat în skatepark.

Primul skatepark din Huedin/ Foto: Ovidiu Pantea

Primăria Huedin a inaugurat, vineri, 10 noiembrie, primul proiect civic comunitar de regenerare urbană din oraș, după ce Consiliul Civic Huedin primea acordul Consiliului Local pentru realizarea acestuia în zona fostului bazin de înot.

Proiectul a fost finalizat, iar spațiul a fost reabilitat și a fost redat comunității.

„În urmă cu ceva timp, Consiliul CIVIC Huedin primea acordul Consiliului Local pentru realizarea unui proiect de regenerare urbană a spațiului din zona fostului bazin de înot al orașului.

Acum, anunțăm cu mândrie faptul că am finalizat acest proiect, spațiul a fost reabilitat și a fost redat comunității.

Proiectul de regenerare urbană derulat de Consiliul CIVIC Huedin, înseamnă reconfigurarea zonei fostului bazin de înot, astfel încât să rezulte un loc de recreere mai plăcut și adaptat la dorințele și nevoile tinerilor din orașul nostru.

Aici am creat primul Skatepark din orașul Huedin, am creat o zonă pentru tenis de masă și am reabilitat vechea zonă de baschet”, a transmis Ovidiu Pantea, coordonator Consiliul CIVIC Huedin.

Skatepark amenajat în Huedin/ Foto: Ovidiu Pantea

Zona pentru baschet/ Foto: Ovidiu Pantea

Balustradele și băncile din zonă au fost reparate și revopsite. De asemenea, gardul din jurul bazinului a fost reconfigurat și reparat astfel încât să nu mai prezinte risc de accidentare pentru copii.

Potrivit lui Ovidiu Pantea, în urma colaborării cu conducerea Primăriei Huedin, s-a decis extinderea lucrărilor în zonă, astfel că au fost demarate lucrări de reamenajare a spațiului adiacent bazinului.

„Deoarece am colaborat foarte bine cu conducerea Primăriei Huedin, am decis extinderea lucrărilor în zonă.

Astfel, am lucrat împreună la reamenajarea spațiului adiacent bazinului. Aici am eliminat gardul vechi de beton precum și cel de sârmă care separau stadionul de bazin și am creat o zonă open-space de relaxare. Am nivelat și curățat terenul în zonă și am plantat arbori noi”, a transmis Ovidiu Pantea.

Ideea realizării Skatepark-ului și gestionarea aspectelor financiare ale proiectului aparțin lui Carmen Sacaliș iar proiectul a fost realizat cu ajutorul a zeci de sponsori și voluntari.

Deoarece Consiliul CIVIC Huedin nu are formă juridică, toate sponsorizările au fost direcționate spre conturile Asociației Umanitare Dreptul la viață Huedin din care mai apoi am făcut toate plățile necesare. Pe lângă acest ajutor, Asociația a sponsorizat proiectul cu suma de 760 lei. Valoarea totală a proiectului este de 65.134,09 lei.

„Proiectul civic de regenerare urbană a spațiului din zona stadionului și a fostului bazin de înot al orașului a fost realizat exclusiv din fonduri private și cu ajutorul voluntarilor.

Acest proiect realizat de Consiliul CIVIC Huedin reprezintă un angajament public pe care ni l-am asumat și în care am implicat întreaga comunitate”, a încheiat Ovidiu Pantea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: