Un nou tronson al centurii metropolitane, în licitație publică. Valoarea proiectului este de peste 800 de milioane de euro

Licitația pentru lotul 2 al centurii metropolitane a fost deschisă de Primăria Cluj-Napoca.

Al doilea tronson al centurii ocolitoare Cluj a fost lansat în licitație publică/Foto: Emil Boc Facebook.com

Primăria Cluj-Napoca a deschis, joi, 13 iulie, licitația pentru cel de-al doilea tronson al centurii metropolitane a Clujului. La sfârșitul lunii iunie, administrația locală atribuia licitația pentru primul tronson al proiectului, ofertantului câștigător – firma Viarom Construct (leader).

Proiectare și execuție - „Drum TransRegio Feleac TR 35- Et I Centura Metropol TR 35 și Drumuri de Leg “ Faza I – Centura Metropol TR 35 şi Drumuri de leg, TR35 de la km 14+747 (nod 5 Florești ) până la km 24+365 (Nod 10 Calea Turzii) si – TR35 de la km 24+365 (Nod 10 Calea Turzii) până la 38+418 (Nod 18 -VOCE)

Licitație deschisă 13 Iulie 2023 – 25 Septembrie 2023.

Valoarea totală estimată: între 3.525.487.694,40 - 4.001.789.015.21 LEI/circa 810.364.390,53 EURO.

Serviciile ce urmează a fi contractate de Primărie vizează lucrări de construcții de tuneluri, de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport, precum și lucrări de construcții de poduri.

Durata contractului - 48 de luni.

„Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența de clauze suspensive - în sensul că semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări se va face numai după obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică”, se arată în documentația aferentă licitației.

Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este până la 31 Decembrie 2023.

În cazul în care contractul de finanțare nu va fi semnat până la data respectivă, procedura de achiziție publică va fi anulată.

„În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare nu se va semna, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării din partea autorităților competente cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, conform art. 212(1) lit c) teza 2 din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului”, adaugă sursa citată.

Centura Metropolitană a Clujului, un proiect de peste 1 miliard de euro

Licitațiile pentru tronsoanele 2 și 3 ale centurii metropolitane au fost anulate vineri, 12 mai 2023.

Deși mai multe firme și-au arătat interesul pentru centura metropolitană a Clujului, pe tronsoanele 2 și 3 fiind înscrise 29 de firme, nu au fost depuse oferte până la termenul limită.

La finalul lunii Mai, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, anunța de la Cluj că valoarea proiectului centurii metropolitane va fi actualizată.

Ulterior, la mijlocul lunii iunie, cele doua tronsoane licitate inițial au fost comasate, iar la valoarea indicatorilor financiari a fost majorată în procent de 14,8%.

La începutul lunii iulie, Primăria Cluj-Napoca anunța că licitația pentru lotul 2 al centurii metropolitane ar urma să fie relansată în curând, după ce la prima licitație nu s-a depus nicio ofertă. Tronsoanele 2 și 3 ale centurii metropolitane ale Clujului au fost comasate într-unul singur, tronsonul 2. De asemenea, ca proiectul să fie mai „atractiv” pentru constructori, Primăria a majorat valoarea contractului cu 147 milioane de euro - 27 de milioane de euro pe kilometru.

„Urmează să se anunțe termenul de depunere a ofertelor și continuarea procedurii pentru tronsonul 2, care reunește acum tronsoanele 2 și 3 din vechiul proiect. Este probabil ca în luna septembrie să fie termenul de depunere a ofertelor”, declara edilul Emil Boc la un post local de radio.

Centura metropolitană va aduce șase benzi pe DN 1 între Florești și Cluj-Napoca, inclusiv o bandă dedicată pentru SMURD și pompieri. Centura Metropolitană, proiect cu indicativ „Drum TransRegio Feleac T 35″, va avea în total 42 de kilometri.

Costurile proiectului au ajuns la 1.145.879.685,65 euro. Valoarea anterioară a contractului a fost 998.547.953,25 euro.

