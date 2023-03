Emil Boc, la conferința privind coeziunea UE. Zona metropolitană a Clujului, model de bune practici prezentat la Bruxelles

Primarul Emil Boc a fost prezent la conferința organizată de Comisia Europeană privind importanța politicii de coeziune pentru consolidarea relației urban - rural.

Primarul Emil Boc a participat la Bruxelles la Forumul European Startup Village. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Un hub rural-urban, aflat în implementare la Petreștii de Jos, a fost prezentat de primarul Emil Boc ca model de bune practici, la Bruxelles, în cadrul unei conferințe organizate de Comisia Europeană.

„Bruxelles, Conferinta organizata de Comisia Europeană: Importanța politicii de coeziune pentru consolidarea relației urban - rural. Model de bune practici în derulare la Cluj, prezentat în cadrul Forumului European Startup Village: Cluj-Napoca și Zona Metropolitană (Petreștii de Jos).

Am participat la Bruxelles la Forumul European Startup Village, unde au fost discutate principalele strategii și crearea de condiții favorabile pentru realizarea „startup village” - concept care urmărește deschiderea pentru inovare și crearea de startup-uri în zonele rurale.

În calitate de Președinte al Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul UE (COTER), am prezentat în cadrul sesiunii «Policy Roundtable - Looking ahead: making it easier for innovative entrepreneurship in rural villages» modelul de Rural-Urban Hub pe care îl implementăm alături de ecosistemul local de inovare la Petreștii de Jos. Conceptul presupune alinierea avantajelor competitive ale orașului nostru la oportunitățile zonelor rurale adiacente, pentru dezvoltare sustenabilă și pentru a combate fenomenul de «brain drain» / «exodul creierelor»”, a transmis primarul Emil Boc, președintele Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul UE (COTER).

Comuna vrea să devină atractivă pentru populația activă

Principiul pe care se bazează hubul rural/urban este de a crea mecanisme adaptate nevoilor specifice ale locuitorilor din zona urbană și a celor din zonele rurale aflate în imediata proximitate a municipiului, în cadrul unor activități, proiecte și investiții de infrastructură care sa le creeze baza necesară conviețuirii de calitate.

Practic, prin conectarea zonei la infrastructură de date de mare viteză, prin guvernanță participativă și educație de calitate se urmărește atragerea de investiții și de operatori de servicii astfel încât potențialul zonei să fie atins iar comuna să devină atractivă pentru populația activă.

„Antreprenoriatul inovator în zonele rurale europene poate fi susținut în mai multe moduri:

1. Acces sporit la finanțare;

2. Oferirea cursurilor de formare și educație;

3. Încurajarea colaborării și creării de rețele;

4. Dezvoltarea infrastructurii;

5. Sprijinirea clusterelor de inovare;

6. Promovarea culturii antreprenoriale;

7. Încurajarea modelelor de afaceri durabile”, a mai arătat edilul clujean.

Alături de primarul Emil Boc, la masa rotundă au mai participat:

Isabel Ferreira, secretar de stat portughez pentru dezvoltare regională

Päivi Ekdahl, guvernator adjunct al Laponiei, Finlanda

Juan Manuel García-Gallardo Frings, vicepreședinte al Castilla și Leon, Spania

Franc Bogovič, membru al Parlamentului European, copreședinte al intergrupului RUMRA și Smart Villages

Juana López Pagán, Ministerul Tranziției Ecologice și Provocărilor Demografice, Spania

Moderator: Salla Saastamoinen, director general adjunct, Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare

