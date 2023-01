De ce nu a funcționat site-ul Primăriei în prima zi lucrătoare din an? Record de cereri online și atacuri cibernetice

Clujenii s-au înghesuit atât fizic, cât și „virtual” să depună cererile pentru un loc de parcare, în prima zi lucrătoare din 2023. Un număr record de solicitări au fost înregistrate pe platforma Primăriei.

Clujenii s-au înghesuit atât fizic, cât și „virtual” să depună cererile pentru un loc de parcare. FOTO: Primăria Cluj-Napoca

Prima zi lucrătoare din noul an a adus cozi la ghișeele Primăriei Cluj-Napoca, dar și pe platforma online a instituției. Încă de la primele ore ale dimineții, clujenii au format cozi la sediul Primăriei de pe Calea Moților pentru a-și asigura un loc de parcare și pentru noul an.

Platforma online a primăriei a fost de asemenea „luată cu asalt”, astfel că în cea mai mare parte a zilei, site-ul a fost nefuncțional sau greu de accesat. Peste 4.000 de clujeni au trimis cereri online în prima zi din an, mai multe decât în prima zi din 2022 sau din 2021.

„Platforma online ne folosește foarte bine, uitați-vă că în prima zi lucrătoare am avut mai multe cereri depuse online decât anul trecut. Am avut 4.144 de cereri față de 3.700 anul trecut. Deci ne folosește, ne arată că este utilizat de oameni și că merge mai bine”, a afirmat primarul Emil Boc, la un post local de radio.

Atac cibernetic, în prima zi lucrătoare din an

Primarul a arătat că, pe lângă numărul imens de cereri care au trebuit procesate, au avut loc și atacuri ciobernetice la site-ul primăriei, în prima zi lucrătoare din an.

„E adevărat că pot să apară încetineli în prelucrare, pentru că e asaltat, 4.000 e cereri în câteva ore, de dimineață, plus că se mai adaugă unele atacuri cibernetice care au avut loc inclusiv în prima zi de lucru a anului, dar colegii mei le-au gestionat impecabil. Atunci, pot să apară anumite întârzieri, o anumită lentoare în prelucrare, dar nu în sensul că cererile nu se prelucrează. Ele se prelucrează”, a declarat Boc.

Numărul cererilor online cresc de la an la an, a arătat edilul: „Anul trecut au fost mai multe ca în prima zi a anului 2021 – când am avut 2.300 de cereri, în 2022 am avut 3.700 de cereri, iar în 2023, 4.114 cereri”.

Modalități de plată online și offline pentru taxe și impozite

Pentru a evita formarea cozilor la sediul Primăriei, clujenii au posibilitatea depunerii cererilor online, dar și cea a achitării online a taxelor și impozitelor. Administrația locală a anunțat modalitățile de care dispun cetățenii pentru plata abonamentelor de parcare, dar și a altor taxe și impozite.

„(Cei care stau la coadă) Preferă această opțiune, pe care le-o punem la dispoziție, dar cei care nu doresc să vină la primărie, pot să depună cererile online, prin aceste modalități despre care am vorbit, dar și la plata impozitelor și taxelor locale avem patru modalități de plată, din care trei sunt fără prezență la ghișeu. Direcția aceasta de digitalizare și de online nu mai poate fi oprită, ea va fi urmată în continuare și aceasta este direcția viitorului”.

În 2023, prima zi de plată a impozitelor locale, a ratelor și chiriilor este 5 ianuarie. Prima zi de plată din anul 2023 pentru celelalte taxe a fost 3 ianuarie.

Prelungirea și plata abonamentelor de parcare din zona centrală se poate face online. Abonamentele de parcare pentru riverani (cartiere) pot fi plătite online începând cu data de 3 ianuarie 2023.

Ghișeele pentru încasarea abonamentelor de parcare au fost deschise doar din data de 5 ianuarie 2023.

Cererile pentru alocarea unor noi abonamente de parcare pentru riverani pot fi depuse începând cu data de 3 ianuarie 2023, ora 08.00, online, pe site-ul Primăriei, www.primariaclujnapoca.ro, la secțiunea Parcări – primariaclujnapoca.ro/parcari/ sau fizic la ghișeele instituției.

Plata impozitelor și eliberarea certificatului de atestare fiscală, cu autentificare, se poate efectua accesând următorul link: e-primariaclujnapoca.ro/taxe/. În vederea autentificării este necesară înscrierea în sistemul electronic al Direcției Impozite și Taxe Locale.

O altă metodă de plată online a impozitelor locale este platforma www.ghiseul.ro.

