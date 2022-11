Boc critică dezvoltarea haotică a Floreștiului: „Întâi infrastructură, apoi locuire!”. Cum am putea scăpa de aglomerația de pe DN1?

Aglomerația de pe drumul care leagă Clujul de Florești ar putea fi atenuată în următorii ani. Primăria lucrează la mai multe proiecte pentru a creea alternative pentru floreștenii care vin în municipiu.

Primarul Emil Boc a vorbit joi la o emisiune radio despre situația traficului dintre Florești și Cluj-Napoca. Edilul a arătat că legătură dintre Valea Gârbăului și Drumul Sf. Ion este reparată pe porțiunea ce ține de Cluj-Napoca, vorbind totodată de proiectele viitoare ce vor ajuta la descongestionarea Drumului Național 1 ce leagă în prezent cele două localități.

„Din ce știu eu, tot ce ține de partea de Cluj este reparat. Aceasta este informația pe care am primit-o eu cu mai multe luni în urmă, când am întrebat. O să verific din nou acest lucru. Partea plină a paharului este că centura ocolitoare a Clujului prevede un drum prin spate pe la Polus, care practic va fi o a doua intrare, inclusiv la Spitalul Regional de Urgență, dincolo de lărgirea la șase benzi a DN1, dincolo de centura de pe malul Someșului, care va traversa în zona Cora printr-un pasaj suprateran, până la Grigore Alexandrescu în Mănăștur. Vom avea un nod de circulație specific secolului în care trăim și care va descongestiona radical traficul. La fel, vom avea și metroul pe acea zonă și pregătim aceste lucruri”, a spus edilul, la un post local de radio.

„Am blocat trei ani de zile Bună Ziua și am făcut lărgirea străzii”

Emil Boc a criticat faptul că Floreștiul „a dat liber” construcțiilor fără a asigura infrastructura întâi. De alftel, timp de mai mulți ani, la Cluj-Napoca s-a întâmplat același lucru în cartierele noi, până când municipalitatea a oprit autorizațiile în unele zone ca să poată interveni asupra infrastructurii.

„Este o problemă pe care am semnalat-o de multă vreme: prima dată infrastructură și după aceea locuire. Floreștiul nu a respectat această regulă. Prima dată a mers cu locuirea și nu a mers cu infrastructura. Clujul ține această idee și o ține sub control, că de aceea am blocat trei ani de zile Bună Ziua și am făcut lărgirea străzii și am rezolvat aceste lucruri, de aceea Borhanciul îl ținem sub control, de aceea Soporul îl ținem sub control și la fel în celelalte locuri, abordăm această politică. Ne ocupăm doar de acele facilități care nu aduc trafic, și anume magazine comerciale sau clinici medicale din zonă, restul, locuirea, se face după 2026, când se termină infrastructura. La Cluj, noi ținem la aceste lucruri”, a mai declarat primarul.

„Acum, și Floreștiul încearcă să pună frână și să țină sub control, dar ani de zile, acest lucru nu a fost respectat. De aceea, calitatea vieții este apreciată la Cluj, pentru că noi ținem lucrurile sub control. Repet, ceea ce lucrăm acum, aceste proiecte pe termen mediu și lung, ducem Clujul spre nivelul acelui milion de locuitori de la nivelul anului 2050”, a aconchis edilul.

