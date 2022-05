Pregătiri pentru Untold! Întâlnire de lucru cu autoritățile clujene. Organizatorii așteaptă un număr record de participanți anul acesta

O întâlnire de lucru a avut loc, marți, în vederea organizării ediției din acest an a festivalului Untold. Ședința a fost găzduită de Gruparea Mobilă de Jandarmi Cluj,

Încep pregătirile pentru ediția din 2022 a festivalului Untold.

La întâlnirea de lucru au participat autorități locale și naționale implicate în buna desfășurare a evenimentului, conform organizatorilor Untold.

Astfel, la ședință au fost prezenți reprezentanți ai Jandarmeriei Române, ai Prefecturii județului Cluj, Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, ai Oficiului Român pentru Imigrări, Poliției de Frontieră Cluj-Napoca și ai Primăriei Cluj-Napoca.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



„Mai sunt mai puțin de trei luni până se vor deschide din nou porțile unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, UNTOLD. Organizatorii festivalului lucrează intens pentru pregătirea celei de-a șaptea ediții, care va avea loc între 4 și 7 august. Este prima ediție post-pandemie, la care vor participa zeci de mii de fani din întreaga lume, ce se vor bucura împreună de libertatea și magia festivalului, fără restricții”, se arată într-un comunicat al reprezentanților Untold.

Număr record de participanți, așteptat la Untold

Organizatorii așteaptă vara aceasta un număr record de participanți, similar ediției aniversare din 2019, când 372.000 de oameni au fost prezenți în cele 4 zile și 4 nopți de festival.

Întâlnire de lucru cu autoritățile în vederea organizării ediției din 2022 a festivalului Untold. Foto: Untold.



„Ediția 2022 va fi una memorabilă și emoționantă, la care vor veni artiști în premieră în România, precum și artiști dornici să revină la unul dintre festivalurile lor preferate”, mai arată organizatorii.

Din line-up de festival din acest an fac parte nume precum Above & Beyond, Alok, Anne-Marie, David Guetta, Don Diablo, G-Eazy, Hardwell, Kygo, Lost Frequencies, Major Lazer Soundsystem, Morten, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner Live, Steve Aoki, Tujamo ori Vini Vici.

CITEȘTE ȘI: