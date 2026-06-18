Restricții de circulație cu ocazia Raliului Clujului, 19-21 iunie 2026

Cu ocazia Raliului Clujului, în Cluj-Napoca și alte localități din județ vor fi restricțiii de circulație.

Restricții de circulație în Cluj, 19-21 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Au fost anunțate restricții de circulație în județul Cluj cu ocazia Raliului Clujului.

Restricții de circulație în Cluj, perioada 19-21 iunie 2026

În perioada 19-21 iunie 2025, cu ocazia desfășurării Raliului Clujului, în județ vor fi instituite restricții temporare de circulație pe mai multe sectoare de drum, potrivit IPJ Cluj.

Restricții de circulație vineri, 19 iunie

Etapa de Shakedown se va desfășura în intervalul 12.00–17.00, pe DJ 103V, între ieșirea din localitatea Stolna și ieșirea în localitatea Someșu Rece. Circulația rutieră va fi restricționată în intervalul 11.00–17.30 pe acest tronson.

Restricții de circulație sâmbătă, 20 iunie

Restricții de circulație în intervalul 09.15–17.00, pe DJ 107P, între ieșirea din localitatea Someșu Cald, zona Hidrocentralei Tarnița și intrarea în localitatea Mărișel.

Restricții de circulație în intervalul 11.25–15.00, pe Centura de Nord a comunei Florești, între intersecția cu strada Colonia de Sub Deal și intersecția cu strada Pădurii.

Restricții de circulație în intervalul 16.00–20.30, pe traseul str. Splaiul Independenței din Cluj-Napoca (Podul Garibaldi – Podul Napoca) – strada George Coșbuc (str. Splaiul Independenței – Aleea Stadionului).

Restricții de circulație duminică, 21 iunie

Restricții de circulație în intervalul 07.45–13.30, pe DJ 107R, de la ieșirea din localitatea Făget până la DC91, la intrarea în localitatea Săliște.

Restricții de circulație în intervalul 09.00–12.30, pe Centura de Nord a comunei Florești, între intersecția str. Colonia de Sub Deal și intersecția cu strada Pădurii.

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