Ploile torențiale au făcut prăpăd în Bonțida! Județul Cluj, sub avertizare meteo de vreme severă, averse și vijelii.

Gospodării cuprinse de ape, în Bonțida, în urma averselor torențiale.

Ploile torențiale au făcut prăpăd în Bonțida! Județul Cluj, sub avertizare meteo de vreme severă, averse și vijelii.|Foto: Meteoplus - Facebook

Curțile oamenilor au fost cuprinse de apă în contextul fenomenelor meteo extreme.

Județul Cluj se află sub atenționare hidrologică Cod galben, începând de miercuri, ora 14:00 și până joi, ora 09:00.

Potrivit hidrologilor, aversele torențiale pot provoca viituri pe râurile mici, scurgeri importante de pe versanți și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor.

În comuna Bonțida, fenomenele meteo extreme au produs pagube în gospodăriile oamenilor, care au fost cuprinse de apă.

Ploile torențiale au făcut prăpăd în Bonțida! Județul Cluj, sub avertizare meteo de vreme severă, averse și vijelii.

Potrivit imaginilor suprinse în zona localității Răscruci, timp de câteva zeci de minute a plouat torențial, iar grindina a făcut prăpăd.

Sursa: Meteoplus - Facebook

După cum avertizau meteorologii, pe durata episoadelor de ploaie, cantitățile de apă pot ajunge la 30l/mp.

Astfel, în intervalul intervalul 17 iunie, ora 12:00 - 18 iunie, ora 02:00, județul Cluj se află sub avertizare meteo Cod galben de averse torențiale, grindină și vijelii.

Sursa: ANM

Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50 - 70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 - 20 l/mp și, izolat, de peste 30 l/mp.

Și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, miercuri, o avertizare Cod galben: Hidrologii avertizează că există posibilitatea producerii unor viituri rapide pe râurile mici, ca urmare a precipitațiilor abundente prognozate.

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