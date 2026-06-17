O femeie din Gherla a fost reținută după ce a furat 40.000 de lei din casa în care făcea curățenie de aproape un deceniu

O femeie de 41 de ani a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii din Gherla, fiind acuzată că ar fi furat în mod repetat bani din locuința unui bărbat pentru care lucra de aproximativ nouă ani.

O femeie de 41 de ani a fost reținută de polițiștii din Gherla, fiind suspectată că ar fi furat în mod repetat bani din locuința unui bărbat pentru care lucra ca menajeră. | Foto: monitorulcj.ro

O femeie de 41 de ani a fost reținută de polițiștii din Gherla, fiind suspectată că ar fi furat în mod repetat bani din locuința unui bărbat pentru care lucra ca menajeră.

Anchetatorii estimează prejudiciul la aproximativ 40.000 de lei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, măsura reținerii a fost dispusă miercuri, 17 iunie, de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Gherla, într-un dosar penal care vizează infracțiunea de furt.

O femeie din Gherla a fost reținută după ce a furat 40.000 de lei

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2024 – iunie 2026, femeia ar fi sustras în repetate rânduri sume de bani din locuința unui bărbat în vârstă de 62 de ani, unde desfășura activități de curățenie.

Anchetatorii estimează că prejudiciul cauzat bărbatului se ridică la aproximativ 25.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au stabilit că ar fi fost sustrasă și suma de aproximativ 15.000 de lei aparținând soției persoanei vătămate.

Surprinsă de camerele de supraveghere

Potrivit polițiștilor, la data de 3 iunie 2026, femeia ar fi fost surprinsă de camerele de supraveghere montate în interiorul locuinței în timp ce ar fi luat din portofelul bărbatului suma de 2.400 de lei.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, pentru stabilirea întregii activități infracționale, recuperarea prejudiciului și dispunerea măsurilor legale care se impun.

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