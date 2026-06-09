Scandinavia, mai aproape de Transilvania: Norwegian lansează zboruri directe din Cluj-Napoca către principalele aeroporturi din Oslo și Copenhaga (P)

Vara anului 2026 aduce vești excelente pentru pasagerii din Transilvania. Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian extind opțiunile de călătorie către nordul Europei prin lansarea a două noi rute directe către Oslo și Copenhaga, două dintre cele mai atractive și conectate capitale ale Scandinaviei.

Fie că este vorba despre o vacanță printre fiordurile Norvegiei, un city-break în capitala daneză, o călătorie de afaceri sau o vizită la familie și prieteni, noile zboruri oferă acces rapid și confortabil către una dintre cele mai prospere și apreciate regiuni ale Europei.

Oslo – poarta către fiordurile Norvegiei

Începând cu 20 iunie 2026, Norwegian va opera zboruri directe între Cluj-Napoca și Oslo-Gardermoen de două ori pe săptămână, în fiecare marți și sâmbătă.

Oslo este unul dintre puținele orașe europene care reușește să combine perfect energia unei capitale moderne cu apropierea de natură. Arhitectura contemporană, muzeele de renume, gastronomia nordică și accentul pus pe sustenabilitate transformă capitala Norvegiei într-o destinație tot mai căutată de turiști din întreaga lume.

Dincolo de oraș, Norvegia oferă unele dintre cele mai spectaculoase experiențe naturale din Europa. Fiordurile impresionante, traseele montane, satele pitorești și coasta Atlanticului atrag anual milioane de vizitatori. În timpul verii, regiunile nordice ale țării oferă șansa de a experimenta celebrul fenomen al soarelui de la miezul nopții, când lumina zilei persistă până târziu în noapte, în timp ce sezonul rece transformă nordul Norvegiei într-una dintre cele mai căutate destinații pentru admirarea aurorei boreale. Orașe precum Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø sau Ålesund sunt acum mai ușor accesibile prin intermediul zborurilor Norwegian spre Aeroportul Oslo Gardermoen și de acolo prin zborurile de conexiune spre întreaga Scandinavie.

Cu peste 27 de milioane de pasageri înregistrați în 2025 și conexiuni către 151 de destinații din 46 de țări, Aeroportul Oslo Gardermoen reprezintă una dintre cele mai importante porți de acces către Scandinavia și nordul Europei.

Copenhaga – capitala stilului de viață nordic

Începând cu 28 iunie 2026, Norwegian va inaugura și zborurile directe dintre Cluj-Napoca și Copenhaga, operate de două ori pe săptămână, în zilele de miercuri și duminică.

Copenhaga este recunoscută la nivel internațional pentru calitatea vieții, designul scandinav, infrastructura modernă și atmosfera relaxată care o transformă într-una dintre cele mai atractive capitale europene. Orașul impresionează prin combinația dintre tradiție și inovație, prin scena gastronomică premiată și prin cultura urbană vibrantă.

Totodată, Aeroportul Copenhaga este principalul hub aerian al regiunii nordice. Cu peste 32 de milioane de pasageri în 2025 și peste 200 de destinații directe în 57 de țări, acesta oferă conexiuni excelente către Danemarca (zboruri domestice), Suedia, Finlanda, Islanda și numeroase alte destinații europene și internaționale.

Noi oportunități pentru călătorii și afaceri

Pe lângă avantajele turistice evidente, noile rute facilitează și dezvoltarea relațiilor economice dintre Transilvania și țările nordice, recunoscute pentru nivelul ridicat de inovare, competitivitate și investiții. De asemenea, acestea oferă acces mai facil către importante centre universitare și susțin mobilitatea profesională și academică.

Prin introducerea zborurilor directe către Oslo și Copenhaga, Aeroportul Internațional Cluj continuă să își consolideze poziția de principalul aeroport regional al Transilvaniei, oferind pasagerilor conexiuni directe către unele dintre cele mai atractive destinații ale Europei de Nord.

Scandinavia este acum mai aproape ca niciodată de Cluj-Napoca.

Pentru cele mai bune oferte de călătorie spre aceste noi destinații cu plecare de pe Aeroportul Internaţional Cluj, vizitați www.norwegian.com si www.airportcluj.ro.

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