Condamnare definitivă pentru mărturie mincinoasă într-un dosar de braconaj la Cluj. Martorul a încercat să acopere un inculpat acuzat că a împușcat 15 căpriori!

Un clujean care a încercat să ajute un inculpat dintr-un dosar de braconaj să scape de răspundere penală prin declarații false în instanță a fost condamnat definitiv pentru mărturie mincinoasă.

Fotografie ilustrativă cu un pui de căprioară descoperit într-un alt caz de braconaj la Cluj. | Foto: Jandarmeria Română - Facebook

Un bărbat din județul Cluj a fost condamnat definitiv pentru mărturie mincinoasă, după ce a făcut declarații false în instanță într-un dosar penal care viza acuzații grave de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit deciziei definitive pronunțate în 9 aprilie 2026 de Curtea de Apel Cluj, instanța a respins ca nefondat apelul formulat de inculpatul Sorin Gabriel C. împotriva sentinței Judecătoriei Turda, care îl condamnase anterior la 6.000 de lei amendă penală pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă.

A mințit în instanță pentru a susține apărarea unui inculpat dintr-un dosar de braconaj

Dosarul are legătură cu o cauză penală separată, în care un bărbat, președinte al unei asociații de vânătoare, era acuzat că, deși nu mai avea drept de port-armă, a sustras o armă de vânătoare din fișetul asociației și a împușcat ilegal 15 exemplare de căprior, inclusiv o femelă aflată în perioada de prohibiție.

În timpul judecării acelui dosar, inculpatul principal și-a schimbat apărarea și a susținut că nu el ar fi împușcat animalele, ci alte persoane, într-o presupusă partidă de vânătoare legală. Pentru a-și susține versiunea, l-a propus ca martor pe Sorin Gabriel C.

Audiat în instanță la data de 3 noiembrie 2021, acesta a declarat că l-ar fi transportat pe inculpat și pe alți doi bărbați la vânătoare, că cei din urmă ar fi împușcat 7 sau 8 căpriori, iar inculpatul principal nu ar fi avut armă asupra sa și nu ar fi tras niciun foc.

Declarația a fost evident mincinoasă

Atât Judecătoria Turda, cât și Curtea de Apel Cluj au reținut că declarația martorului a fost contrazisă de restul probelor din dosar. Cei doi bărbați pe care acesta i-a indicat drept participanți la vânătoare au declarat că nu îl cunosc și că nu au fost niciodată transportați de el pe fondul de vânătoare. De asemenea, aceștia au arătat că nu au participat la partide în care să fie împușcate 7 sau 8 exemplare de căprior, așa cum susținea inculpatul.

Judecătorii au mai reținut că versiunea prezentată de Sorin Gabriel C. contrazicea inclusiv declarațiile inițiale ale inculpatului principal din dosarul de braconaj, expertizele medico-legale și traseologice, precum și alte probe administrate în cauză.

Amendă penală de 6.000 de lei, menținută definitiv

Prin sentința penală nr. 344/2025, Judecătoria Turda l-a condamnat pe Cristurean Sorin Gabriel la 200 de zile-amendă, în cuantum de 30 de lei pe zi, rezultând o amendă penală totală de 6.000 de lei. În plus, instanța l-a obligat la plata sumei de 1.509,90 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În apel, inculpatul a cerut achitarea, susținând că și-a menținut constant aceeași versiune și că instanța de fond a interpretat greșit probele, bazându-se pe declarațiile unor persoane interesate să nu se autoincrimineze. Curtea de Apel Cluj a respins însă aceste argumente și a menținut condamnarea.

Captură de ecran de pe portalul instanțelor.

Mărturia mincinoasă afectează direct înfăptuirea justiției

În motivare, instanța de apel a subliniat că mărturia mincinoasă afectează direct aflarea adevărului, corectitudinea procesului penal și încrederea publicului în justiție. Judecătorii au arătat că declarațiile false ale inculpatului au vizat aspecte esențiale pentru stabilirea situației de fapt într-un dosar penal grav și că fapta a fost comisă cu intenție directă, pentru a crea o situație favorabilă inculpatului din cauza de braconaj.

Decizia Curții de Apel Cluj este definitivă.

