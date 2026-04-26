Vreme capricioasă: Cod galben de vânt puternic și maxime de 17 grade. În zona montană a Clujului rafalele ajung la 90 km/h.

Prognoza meteo pentru duminică, 26 aprilie|Foto: DepositPhotos.com

Duminică, 26 aprilie, vremea va fi vântoasă pe întreg teritoriul țării, cu precădere în Moldova, estul Munteniei și nordul Dobrogei unde rafalele vor fi în general de 70…80 km/h și pe alocuri de până la 90 km/h, dar și la altitudini mari în Carpații Orientali, Meridionali și în Munții Apuseni, unde vor fi viteze de 100…120 km/h.

Cerul va fi variabil cu înnorări temporare și pe arii restrânse ploi slabe, trecătoare, în nordul și estul țării. La altitudini mari, în nordul Carpaților Orientali, trecător vor fi precipitații mixte.

Temperaturile maxime se vor situa între 11 - 26 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 și 8 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, cu șanse minime de precipitații și maxime termice de 17 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor fi de 1 grad.

Sursa: ANM

Județul Cluj este vizat de o atenționare Cod galben de vânt puternic, iar în zona montană rafalele vor ajunge la 90 km/h, potrivit meteorologilor.

Atenționarea meteo este valabilă duminică, între orele 9:00 – 21:00.

Astfel, pe parcursul zilei de duminică, vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul și centrul țării, iar după orele amiezii și în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h, potrivit sursei citate.

