Tudor Gheorghe, dus de urgență la spital. Ce a pățit?

Tudor Gheorghe la vernisajul expoziției temporare „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu”, 6 martie 2026, eveniment organizat de Muzeul Municipiului București, la Palatul Suțu / ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO

Cântărețul și compozitorul Tudor Gheorghe a fost transportat la un spital din Iași după ce, în cursul serii de joi, 23 aprilie 2026, i s-ar fi făcut rău în incinta unui hotel din municipiu, au declarat surse judiciare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași, cel care a anunțat incidentul este fiul artistului.

„La data de 23 aprilie, Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a informat, vineri, 24 aprilie 2026, IPJ.

Artistul ar fi suferit un traumatism minor și este internat pentru investigații medicale suplimentare la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, au transmis reprezentanți ai unității medicale.



Tudor Gheorghe se află la Iași, unde a susținut un spectacol care face parte dintr-un turneu național, alături de Corul și Orchestra Concertino, sub bagheta dirijorului Marius Hristesc.

