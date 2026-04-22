Temperaturi în scădere și maxime de 13 grade. Zona montană a Clujului, sub Cod galben de ninsori.

Vremea se răcește ușor, astfel că temperaturile nu vor depăși 13 grade. Zona montană a Clujului se află sub atenționare Cod galben de ninsori.

Miercuri, 22 aprilie, vremea va fi rece.

Pe parcursul zilei, cerul va fi temporar noros și va ploua în cea mai mare parte a Olteniei, local în Muntenia, Dobrogea și Transilvania, izolat în Moldova și posibil în Banat.

La munte, precum și în estul și în sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va ninge și se va depune strat nou de zăpadă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte.

Temperaturile maxime se vor situa între 7 - 17 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 7 grade Celsius.

În Cluj, cerul va fi predominant senin, iar șansele de precipitații vor fi minime.

Pentru zona montană a județului, meteorologii au extins Codul galben de ninsori până miercuri seara.

Sursa: ANM

Astfel, în toată zona de munte, în general la altitudini de peste 1.400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Ninsorile vor fi local însemnate cantitativ (10...25 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm, iar în Carpații Meridionali de peste 20...25 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană. Temperaturile maxime nu vor depăși 13 grade Celsius, iar minima termică va indica 2 grade Celsius.

De joi, temperaturile maxime vor varia între 15 – 16 grade Celsius, însă vremea se va menține instabilă.

