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Zi noroasă cu șanse de ploaie la Cluj. Prognoza meteo 21 aprilie.
Meteorologii au anunțat șanse de ploaie la Cluj, marți 21 aprilie 2026.Meteorologii au anunțat șanse de ploaie la Cluj, marți 21 aprilie 2026 | Foto: monitorulcj.ro
Temperatura maximă va fi de 13 grade Celsius, la Cluj-Napoca, marți, 21 aprilie 2026.
Temperatura minimă va fi de 5 grade Celsius.
Va fi o zi noroasă cu șanse de ploaie, potrivit ANM.
Viteza vântului va fi de 13 metri pe secundă.
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