4 morți la o scoală din Turcia după un atac armat. Ucigașul a murit.

Un atac armat comis miercuri, 15 aprilie 2026 la o școală gimnazială din provincia turcă Kahramanmaraș a dus la moartea a patru persoane - un profesor și trei elevi - și la rănirea altor 20, transmite Anadolu, citat de Agerpres.ro.

Guvernatorul Kahramanmaraș, Mukerrem Unluer, a declarat că atacul a fost comis de un elev din clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială Ayser Calik, din motive încă necunoscute.

Elevul a adus armele într-un rucsac și a deschis focul la întâmplare după ce a intrat în două săli de clasă, a spus Unluer, adăugând că patru dintre răniți sunt supuși unor intervenții chirurgicale și se află în stare critică.

Presupusul atacator a murit, de asemenea, a precizat guvernatorul, menționând că nu este clar dacă s-a împușcat intenționat sau a fost rănit în timpul haosului.

Oficialul a afirmat că armele ar fi putut aparține tatălui suspectului, fost ofițer de poliție. Elevul ar fi ajuns la școală cu cinci arme de foc și șapte încărcătoare.

Procurorul-șef al Republicii, Ramazan Murat Tiryaki, a declarat că a fost deschisă o anchetă.

Atacuri armate pe bandă rulantă în Turcia

Ministrul justiției Akin Gurlek a comunicat pe platforma turcă de socializare NSosyal că a fost impusă o interdicție de difuzare a informațiilor pentru a asigura integritatea anchetei, iar instituțiile media sunt îndemnate să respecte strict confidențialitatea procesului. El adăugat că actualizările necesare privind toate etapele anchetei vor fi furnizate de autorități.

Incidentul a avut loc la doar o zi după un alt atac armat într-un liceu din districtul Siverek, provincia Sanliurfa, din sud-estul țării, în urma căruia cel puțin 16 persoane au fost rănite, majoritatea elevi.

Totodată, în Turcia a avut loc, marți, 7 aprilie 2026, un atact terorist lângă consulatul israelian din Istanbul.

