  • Flux RSS
Actualitate

Lalelele au început să înflorească la Grădina Botanică din Cluj. Vezi programul de Paște.

Primăvara a ajuns la Grădina Botanică din Cluj-Napoca.

Lalelele au înflorit la Grădina Botanică din Cluj | Foto: Facebook, Grădina Botanică „Alexandru Borza" Cluj-Napoca

 

 


 

 


La Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca, lalelele timpurii au început deja să înflorească, momentul perfect pentru o plimbare relaxantă.

 


 

Program de Paște la Grădina Botanică din Cluj.

Pe toată perioada minivacanței de Paște, Grădina Botanică va fi deschisă conform programului obișnuit, între 09.00 și 19:00.


Acolo vă puteți bucura de frumusețea colecțiilor de primăvară. Puteți deja admira primele lalele. Varietățile din cadrul soiurilor timpurii au început să înflorească.

Biletele pentru vizitarea grădinii se pot achiziționa cu maximum o oră înainte de închidere.

Serele mari: 09.00 - 18.00 (ultimele bilete pentru sere se pot achiziționa până la 17.15, iar ultimul acces este la 17.45).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google New

CITEȘTE ȘI:

A început spectacolul fluturilor tropicali la Grădina Botanică din Cluj. Până când puteți desoperi expoziția „Petale Zburătoare”?

Explozie de culoare la Grădina Botanică din Cluj. Colecția de plante anuale e pregătită să uimească vizitatorii

Ultimele Stiri
abonare newsletter