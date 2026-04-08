Vreme instabilă cu maxime de 10 grade, vânt și ninsori în zonele montane. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se răcește semnificativ, iar maximele nu vor depăși 10 grade. Județul Cluj este vizat de o avertizare Cod galben de vânt puternic.

Miercuri, 8 aprilie, vremea va fi vântoasă, iar temperaturile vor fi în scădere față de cele din ziua precedentă și se vor situa sub cele specifice datei din calendar.

Cerul va avea înnorări temporare și zonal vor fi precipitații slabe. De asemenea, se vor semnala precipitații mixte în Moldova, pe arii restrânse în Transilvania și Maramureș și izolat în Banat și Crișana. La munte vor predomina ninsorile, iar în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 5…8 cm. Vântul va avea intensificări în toate regiunile, cu viteze în general de 45…65 km/h. La munte vor fi rafale de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1600 m, vor fi viteze de 110…130 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Temperaturile maxime se vor situa între 5 - 16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 5 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi rece, iar maxima termică vor ajunge la 10 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor fi de 1 grad Celsius.

Județul Cluj se află sub avertizare Cod galben de vânt puternic, până miercuri seara. Astfel, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

Sursa: ANM

În Carpații Orientali și Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Pe parcursul zilei, șansele de precipitații vor fi minime, însă vremea va rămâne capricioasă și se vor semnala înnorări temporare.

De joi, șansele de precipitații cresc, iar maximele termice vor scădea ușor.

