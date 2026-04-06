Temperaturi în creștere și maxime de 20 de grade, vânt și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Maximele termice la început de săptămână ajung la 20 de grade, vântul va avea intensificări și vor apărea ploile. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 6 aprilie|Foto: monitorulcj.ro

Luni, 6 aprilie, cerul va fi variabil în vestul și sud-vestul țării, însă în restul teritoriului vor apărea înnorări. Meteorologii anunță ploi slabe în Transilvania, în Maramureș și Crișana, dar și în zona Moldovei. Pe timpul nopții, precipitațiile se vor extinde. La munte, mai ales în Carpații Orientali, la altitudini mari vor fi precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, în special în cursul nopții. Meteorologii avertizează că vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor.

Temperaturile maxime se vor situa între 15 - 25 de grade Celsius, iar minimele termice vor fi cuprinse între -2 și 10 grade Celsius.

În Cluj, prima zi a săptămânii vine cu nori și soare. Astfel, cerul va fi variabil, cu înnorări locale și temporare, dar și cu instensificări ale vântului, mai ales în zonele montane ale județului. Vor fi însă șanse slabe de ploaie.

Maxima termică va ajunge la 20 de grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 5 grade Celsius.

De marți, temperaturile scad treptat, astfel că maximele termice nu vor depăși 14 grade Celsius.

