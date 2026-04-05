Paștele Catolic, sărbătorit la Cluj-Napoca

Credincioșii romano-catolici și protestanți sărbătoresc duminică Învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare a creștinilor.

Catolicii din Cluj-Napoca sărbătoresc Paștele, astăzi, duminică, 5 aprilie 2026.

O parte din credincioși s-au adunat la Biserica Piariștilor din Cluj-Napoca pentru a sărbători Învierea Domnului.

Liturghia zilei de Paști se celebrează cu mare solemnitate. În locul actului penitențial (recunoașterea vinovăției), se face stropirea cu apă binecuvântată în noaptea precedentă, pentru a aminti de Botez. Lumânarea pascală este pusă lângă amvon sau lângă altar și rămâne acolo tot timpul pascal, potrivit ercis.ro.

Lumânarea Pascală este o lumânare mare, albă folosită în liturghia bisericilor creștine occidentale (Romano-Catolică, Anglicană, Luterană etc.). În fiecare an, de Paște, este sfințită și aprinsă o Lumânare Pascală nouă, și este folosită în timpul liturgic numit „Timpul Paștelui” și apoi, în restul anului, în diferite ocazii speciale, cum ar fi Botezul sau Înmormântarea, conform brcrd.com.

Ceremonia aprinderii Lumânării Pascale este una din cele mai solemne momente ale Vigiliei Pascale celebrată în noaptea de Sâmbăta Mare.

În deschiderea Vigiliei Pascale se aprinde și se binecuvântează un „foc nou”, iar Lumânarea Pascală este prima care se aprinde de la acest foc, în afara bisericii. Apoi lumânarea este dusă în procesiune în biserică.

De la această lumânare se aprind toate celelalte lumânări folosite în Noaptea de Înviere.

Originea cuvântului Paște

Paștele își trage denumirea de la cuvântul ebraic „Pesah” al vechilor iudei, care înseamnă „trecere”. Mai întâi, cuvântul a desemnat trecerea sau aducerea lumii de către Dumnezeu dintru neființă întru ființă, iar mai apoi trecerea poporului israelian din robia egipteană la libertatea deplină, scăpat de la moarte prin sângele mielului pascal.

Dacă mielul pascal a prefigurat încă de atunci sacrificiul și jertfa de pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, sărbătoarea de Paște a continuat să reprezinte, pentru fiecare om în parte și pentru întreaga omenire, o trecere, atât de la moarte la viață, cât și de la robia păcatelor la starea de libertate a fiilor lui Dumnezeu.

Doi ani la rând, în 2010 și 2011, dar și în 2014, 2017, 2025, Paștele a fost sărbătorit în aceeași zi de toți creștinii - ortodocși, romano-catolici, greco-catolici, de evanghelici și reformați, de cultele neoprotestante.

Următorul an când Învierea Domnului va fi sărbătorită în comun va fi 2028, pe 16 aprilie.

