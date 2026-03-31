Mihaela Rus, un nou mandat la conducerea AFA Cluj

Mihaela Rus a fost aleasă pentru un nou mandat la conducerea Asociației Femeilor de Afaceri (AFA) Cluj.

În urma voturilor exprimate, Mihaela Rus va continua coordonarea activității Asociației Femeilor de Afaceri Cluj.

În urma ședinței desfășurate recent, membrii AFA Cluj și-au desemnat reprezentanții pentru următorii doi ani de activitate.

Astfel, Mihaela Rus va continua să coordoneze activitatea din funcția de președinte al Asociației Femeilor de Afaceri (AFA Cluj) pentru următorii doi ani.

De asemenea, activitatea asociației va fi coordonată de 4 președinți:

*Anca Cozma,

*Nina Moldovan,

*Carmen Petcu,

*Natalia Berindean

Mirela Mazurec și Doina Olteanu au fost desemnate membri supleanți în Comitetul Director.

În 2004, Mihaela Rus lansa inițiativa înființării Asociației Femeilor de Afaceri Cluj, moment din care a coordonat proiectele și campaniile asociației.

Vitrina Advertising, agenție de publicitate coordonată de antreprenoarea Mihaela Rus, cu sediul la Cluj, este unicul reprezentant al României în rețeaua internațională Advertising Marketing International Network.

CITEȘTE ȘI: