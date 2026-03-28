Alertă de vreme rea: ninsori în zona montană a Clujului și vânt puternic cu viteză de până la 90 km/h

Vremea rea se instalează în majoritatea regiunilor țării: se vor semnala ploi, vijelii și ninsori. Zona montană înaltă a județului Cluj este vizată de o atenționare meteo Cod galben de ninsoare și vânt.

Prognoza meteo: Avertizare meteo de vreme rea: Zona montană a Clujului, vizată de o atenționare Cod galben de ninsoare și vânt puternic| Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 28 martie, cerul va fi mai mult noros și va ploua în toate regiunile țării.

La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1.600 m și va fi viscol. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, cu viteze mai mari pe creste de 60…80 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 - 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 6 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi preponderent închisă, iar maximele termice nu vor depăși 12 grade Celsius, în timp ce minimele vor indica 5 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros și va ploua.

Meteorologii au emis, sâmbătă dimineața, o atenționare Cod galben de ninsoare însoțită de vânt cu viteza la rafală de 70-90 km/h care determină scăderea vizibilității sub 100 m, valabilă pentru zona de munte înaltă a județului Cluj.

Avertizarea meteo este valabilă sâmbătă, până la ora 13.00.

Vremea va rămâne instabilă, cu ploi și burniță și pe parcursul zilei de duminică, când maximele termice se vor situa în jurul valorii de 11 grade Celsius.

