Trupa BTS marchează revenirea pe scenă după patru ani cu un mega-concert!

Trupa sud-coreeană BTS a susținut sâmbătă un concert în fața a mii de fani în Seul, primul concert al formației în peste trei ani, eveniment pentru care autoritățile au închis centrul istoric al orașului, deși numărul spectatorilor a fost mai mic decât estimările.

Concert BTS / Autor: JEON HEONKYUN - EPA - Agerpres

Concertul, care a durat o oră a avut loc în Piața Gwanghwamun, a reprezentat revenirea oficială pe scena muzicală a trupei care a transformat K-pop-ul într-un fenomen global Trupa a fost nevoită să ia o pauză începând cu 2022 pentru ca membrii să-și efectueze stagiul militar obligatoriu.

Trupa a lansat vineri un nou album care s-a vândut, potrivit casei de discuri, în aproape 4 milioane de exemplare în prima zi, iar luna viitoare va pleca într-un turneu mondial care se dorește a fi cel mai mare din istoria K-pop.

Deși au fost disponibile doar 22.000 de bilete pentru zona din apropierea scenei, autoritățile de la Seul anticipaseră până la 260.000 de spectatori în afara acestei zone. O porțiune din oraș a fost închisă prin instalarea unor baricade.

Cei mai mulți dintre fani au decis să nu se alăture însă mulțimii. Potrivit agenției de știti Yonhap, care citează cifre guvernamentale, la concert au asistat 40.000-42.000 de persoane. Fanii trupei, care își spun BTS ARMY, au putut urmări concertul pe Netflix, care l-a difuzat live în 190 de țări.

„A fost o călătorie lungă, dar într-un final suntem aici”, a spus RM, liderul trupei BTS, care a stat cea mai mare parte a concertului pe un scaun în urma unui accident la gleznă suferit în timpul repetițiilor.

„Când pregăteam acest album, ne-a fost puțin teamă că ne-ați uitat sau că nu o să vă mai aduceți aminte de noi”, a spus un alt membru, J-Hope.

Autoritățile municipale din Seul sunt extrem de precaute în legătură cu adunările publice după ce, în urmă cu patru ani, zeci de persoane și-au pierdut viața într-o busculadă în seara de Halloween în cartierul Itaewon. Autoritățile din Seul, agenția de management a trupei, HYBE, și alte organizații au mobilizat împreună 8.200 de persoane și au instalat puncte de prim-ajutor.

Jimena Pinilla, de 31 de ani, a venit din Spania și a sosit în piață sâmbătă dimineață ca să-și aleagă un loc mai în față.

„M-am alăturat ARMY în 2023, exact când și-au început serviciul militar. Sunt foarte încântată să particip la asta”, a spus ea. „Mi-am folosit toate cele două săptămâni de concediu anual pentru această călătorie”.

Unii sud-coreeni au ridiculizat însă măsurile draconice luate pentru o mulțime mai mică decât estimările.

„Autoritățile au susținut că vor veni 260.000 de oameni, practic a fost o minciună care a perturbat afaceri locale și chiar nunți”, a scris un internaut pe forumul online Naver Cafe.

