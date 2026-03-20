A decedat „nemuritorul” Chuck Norris. Avea 86 de ani.

Cunoscutul actor american Chuck Norris a murit, la câteva zile după ce a împlinit 86 de ani.

A murit Chuck Norris | Foto: DepositPhotos.com

Anunțul decesului a fost făcut de familia lui Chuck Norris.

„Cu inimile grele, familia noastră împărtășește trecerea în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, survenită ieri dimineață. Deși am dori să păstrăm împrejurările private, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familia sa și a avut pace. Pentru întreaga lume, a fost artist marțial, actor și un simbol al puterii. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și inima familiei noastre. Și-a trăit viața cu credință, scop și un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat un impact de durată asupra atâtor vieți. Deși inimile noastre sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am avut binecuvântarea să le împărtășim cu el. Dragostea și sprijinul pe care le-a primit de la fanii din întreaga lume au însemnat atât de mult pentru el, iar familia noastră este cu adevărat recunoscătoare pentru asta. Pentru el, nu erați doar fani, erați prietenii lui. Știm că mulți dintre voi ați auzit despre recenta sa spitalizare și suntem cu adevărat recunoscători pentru rugăciunile și sprijinul pe care i le-ați transmis. În timp ce jelim această pierdere, vă rugăm să păstrați intimitatea familiei noastre în această perioadă. Vă mulțumim că îl iubiți alături de noi. Cu dragoste, Familia Norris”, a anunțat, vineri, 20 martie 2026, familia celebrului american, într-o postare pe Facebook.

Actorul american Chuck Norris, fost campion mondial la karate, a fost spitalizat în Hawaii după ce s-a simțit rău, a relatat joi publicația de specialitate TMZ, preluată de AFP, potrivit Agerpres.

Publicația nu a precizat circumstanțele acestei urgențe medicale, ci doar că s-a produs „în decursul ultimelor 24 de ore pe insula Kauai”.

Chuck Norris, expert în arte marțiale și devenit celebru la Hollywood grație rolurilor în filme de acțiune din anii 1980, a aniversat 86 de ani săptămâna trecută, marcând ocazia printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Eu nu îmbătrânesc. Eu trec la nivelul următor”, a scris legendarul actor în legenda unui videoclip postat pe Instagram, în care apare boxând alături de un partener.

„Nimic nu se compară cu puțină acțiune într-o zi însorită ca să te simți mai tânăr”, a adăugat actorul, care deține centura neagră la mai multe discipline.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

