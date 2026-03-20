Vreme închisă și maxime de 11 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Început de weekend cu vreme capricioasă și maxime de 11 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 20 martie | Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 20 martie, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice pentru data din calendar.

Cerul va fi preponderant noros în estul, nordul și centrul țării și izolat va ploua slab.

În Carpații Orientali și pe alocuri în Carpații Meridionali, trecător vor fi precipitații slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane înalte.

Temperaturile maxime se vor situa între 6 - 14 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 5 grade Celsius.

În Cluj, începutul weekendului vine cu vreme închisă – soarele se va arăta sporadic, în rest cerul va fi preponderant noros. Cresc șansele de precipitații, iar vântul va avea intensificări în zona montană a județului.

Maxima termică va ajunge la 11 grade Celsius, iar minima va indica 0 grade Celsius.

Vremea va rămâne instabilă până la începutul săptămânii viitoare, iar maximele termice vor varia între 12 – 13 grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

