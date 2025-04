Maria Metz, CEO NTT DATA România, la Osaka World Expo 2025: „România poate fi un lider regional de avangardă cu tehnologia IOWN”

Maria Metz, CEO NTT DATA România, a fost singurul manager din Europa Centrală și de Est prezent pe scena prestigiosului Summit Global Women in Tech, organizat în cadrul Osaka World Expo 2025.

La Osaka World Expo 2025, în cadrul Summit-ului Global Women in Tech, România a fost reprezentată cu onoare de Maria Metz, CEO NTT DATA România, singurul lider din Europa Centrală și de Est invitat să urce pe scena unuia dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate inovației și leadershipului feminin în tehnologie.

Într-un discurs care a captat atenția delegaților din peste 90 de state, Maria Metz a vorbit despre potențialul remarcabil al României de a deveni un lider regional prin adoptarea tehnologiei IOWN – o inovație care promite să rescrie regulile comunicației digitale la nivel mondial.

„Mesajul meu la Osaka rămâne este unul puternic optimist pentru România, pentru că țara noastră a fost întotdeauna un teren fertil pentru idei și tehnologii de avangardă. Sunt foarte mândră pentru că am avut ocazia să le povestesc delegaților de rang înalt din peste 90 de state cum România a crescut de la zero una dintre cele mai puternice infrastructuri de comunicații și tehnologie din lume. România are un potențial demonstrat în adoptarea avangardistă a tehnologiilor noi și acum sunt sigură că ne putem poziționa din nou în primele rânduri ale noii revoluții tehnologice. În perfectă consonanță cu dezvoltarea AI-ului și a calculatoarelor cuantice, tehnologia IOWN dezvoltată de NTT, are potențialul de a schimba lumea”, a explicat Maria Metz, CEO NTT DATA România.

Ce este IOWN?

IOWN – Innovative Optical and Wireless Network – este o tehnologie patentată de NTT care va redefini comunicațiile digitale. Cu o latență redusă de până la 1/200, aceasta permite interacțiuni în timp real, critice pentru domenii precum telemedicina, transportul autonom sau realitatea augmentată. În plus, transferul de date se face cu o viteză impresionantă și eficiență energetică fără precedent.

În cadrul panelului dedicat tehnologiei IOWN, Maria Metz a subliniat că România are nu doar infrastructura, ci și deschiderea necesară pentru a deveni un lider în adoptarea acestor tehnologii de avangardă. Declarațiile ei au fost susținute de ceilalți participanți la dezbatere, care au evidențiat beneficiile IOWN pentru umanitate.

„World Expo 2025 Osaka reprezintă o oportunitate reală de a pune România pe harta parteneriatelor strategice din Asia-Pacific. Prin tehnologie și inovație, dar și prin conexiunile pe care le construim zi de zi, prin business-ul pe care-l derulăm, NTT DATA Romania joacă deja un rol în apropierea dintre România și Japonia. La NTT DATA Romania, credem în colaborări pe termen lung și în potențialul pe care îl putem activa împreună, mai ales în domenii cheie, unde tehnologia face diferența, iar tehnologia IOWN are potențialul enorm de a genera schimbare și investiții la un nivel fără precedent”, a subliniat Maria Metz în contextul Osaka World Expo 2025.

Pavilionul NTT Data România, o experiență imersivă a viitorului

Pavilionul NTT de la Osaka, amenajat pe o suprafață de 3.500 mp, cea mai mare alocată unei companii private, poartă tema „PARALLEL TRAVEL” și oferă vizitatorilor o experiență interactivă în trei secțiuni: Prologue - The Evolution of Communication and the Gap Yet to Be Bridged, Main Experience – The Rhythm of Connection Beyond Distance și Epilogue - The Possibility of a New „We”. Tehnologia IOWN se află în centrul fiecărei zone.

Participarea Mariei Metz marchează începutul unei perioade intense de vizibilitate pentru România la Osaka World Expo. Pe 26 iunie, țara noastră va găzdui Forumul Economic Multisectorial, cel mai important eveniment dedicat promovării economiei românești în cadrul expoziției. Peste 80 de companii românești și reprezentanți ai mediului de afaceri japonez sunt așteptați, alături de oficiali guvernamentali din ambele țări.

