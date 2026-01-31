Cer noros și vreme rece la Cluj. Cum va fi vremea în ultima zi a lunii ianuarie

În ultima zi a lunii ianuarie, clujenii vor avea parte de o vreme rece și închisă cu cer parțial noros, iar valorile termice se vor situa ușor peste pragul înghețului.

Clujenii vor avea parte de o vreme rece și închisă cu cer parțial noros | Foto: monitorulcj.ro

Conform ANM, cerul va fi parțial noros, iar pe arii restrânse sunt posibile precipitații slabe, în special sub formă de ploaie sau lapoviță. În prima parte a zilei, sunt posibile condiții de ceață sau vizibilitate redusă.

Temperaturile maxime vor atinge 3 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa în jurul valorii de 1 grad Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, fără rafale puternice. Meteorologii anunță, de asemenea, că umiditatea va fi crescută, ceea ce poate crea un ușor disconfort termic.

